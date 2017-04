Voces de la Universiada

CAMAGÜEY.- Algunos pueden dudar del nivel de la 13ra Universiada Nacional, pero no, se ha concentrado en esta ciudad parte de lo que más vale y brilla del deporte cubano actual, Adelante Digital cruzó palabras con algunos de estos deportistas que prestigian el evento, que ya está su cuarta jornada.

“Se hizo un esfuerzo grande por rescatar este evento deportivo universitario. Algo que fue siempre tradición en las universidades cubanas, hemos tenido la posibilidad de presenciar un espectáculo hermoso, caracterizado por la alegría juvenil. En todos los equipos hay atletas que conforman preselecciones nacionales y provinciales, lo que le incorpora una cualidad importante a este encuentro. No es un secreto que en las universidades cubanas hay muchas reservas para el desarrollo presente y futuro del deporte cubano y si se quiere seguir siendo una potencia deportiva hay que potenciar el deporte Universitario” Aseguró Osvaldo Vento Montiller, Vicepresidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder).

El Rector de la Universidad de Camagüey, Santiago Lajes Choy, apasionado por el deporte también, expresó el inmenso orgullo que siente el alto centro docente, en el año de su 50 aniversario, por acoger un evento de esta magnitud, “desde el primer día nuestros muchachos han salido a darlo todo por su camiseta, y aunque hay equipos muy fuertes esperamos poder ubicarnos en una buena posición. El Fútbol sala es de calidad, el baloncesto tiene varios jugadores de la primera categoría. El Voleibol tiene atletas que han estado en preselecciones nacionales. Sin dudas se ha concentrado buena parte del talento deportivo que tenemos en nuestras aulas, porque la universidad cubana es la de los deportistas y eso eleva el nivel competitivo de estas lides”, enfatizó.

A José Ramón Rodríguez no le interesó ser el primer pítcher del equipo de beisbol de Camagüey en la Serie Nacional para jugar esta Universiada, allí está el estudiante de primer año de la licenciatura en Cultura Física, junto a sus compañeros, dándolo todo porque su universidad conquiste el torneo de Béisbol. “Estoy muy contento de jugar aquí, son mis primeras Universiadas y me ha llamado la atención el nivel de entrega los atletas a sus equipos. En lo personal este torneo me ha servido de preparación para la futura Serie Nacional” explicó Pepe Ramón.

Hasta el ajedrez trae lo suyo, así lo dejó ver el representante de Camagüey en este deporte Ernesto Hechevarría Puga. “El nivel está muy fuerte, hay un Maestro Internacional y cuatro FIDE, este es uno de los tantos torneos fuertes que he jugado y espero tener una buena actuación, porque se dio a conocer que se reportará para el ranking FIDE”.

Por los pasillos de la sala polivalente Rafael Fortún Chacón camina inquieto todo un personaje del baloncesto cubano, Daniel Scott, quien hasta el año pasado fue el DT de la selección nacional de este deporte, Adelante capturó sus impresiones sobre el nivel competitivo de esta disciplina en las 13ra Universiadas Nacionales. “La competencia tiene mucha calidad, hay provincias con tradición en el básquet y es muy bueno que se haya rescatado este tipo de competencias. Una más para nuestros atletas, muchos de ellos están estudiando en nuestros Centros de Educación Superior. El mismo equipo de pinar del Río tiene tres jugadores que se acaban de coronar Campeones de la Liga Superior, lo que habla muy bien de la calidad de este deporte.

“Yo mismo soy un producto del deporte universitario, pues llegué al equipo nacional y estuve 18 años en él, tras jugar varias universiadas. También tuve la posibilidad de jugar eventos de esta categoría, desde los juegos Caribe hasta dos mundiales universitarios”, recordó haciendo gestos de satisfacción el número 13 de la generación de oro de este deporte.

Por su parte Alejandro Álvarez es integrante del equipo de Pinar del Río, vigente Campeón de la Liga Superior de Baloncesto, “Terminamos la LSB y rápidamente nos incorporamos a los entrenamientos para ayudar a nuestra Universidad en este tope, somos tres que prácticamente no hemos tenido descanso, pero que todo sea por el título”.

Por su parte el camagüeyano Carlos Villegas, actual miembro de la preselección nacional de baloncesto, es parte del equipo universitario de la provincia, sin importarle mucho que su nivel pudiera estar muy por encima de este, “es un honor estar jugando con la camiseta de nuestra Universidad, este evento nos sirve como preparación y además estamos compitiendo, pues al baloncesto cubano le falta topar y jugar más aquí adentro.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.