Moncada, siempre joven (+ Podcast, + Video)

Durante la reciente cobertura a la Gira nacional por el Aniversario 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas Adelante.cu tuvo la oportunidad de poder conversar con Jorge Gómez, director y fundador de la emblemática agrupación Moncada.

Hoy compartimos ese diálogo con nuestros lectores. Disfrútelo.

Ser una agrupación que ha acompañado a la juventud cubana generación tras generación, y seguir siendo Moncada por eso una agrupación joven, ¿Qué hace sentir a Jorge Gómez?

Jorge Gómez: Primero un gran agradecimiento a la UJC que tuvo la idea de unirnos, a Buena Fe, una agrupación increíble, sensacional que merece todos los honores, incluso debía rendírsele más honores, entonces uno se siente muy reconocido trabajando con ellos, les llevamos 30 años de vida, entonces a una agrupación con tantos años a veces la gente joven o las organizaciones jóvenes, y sin embargo ellos se la jugaron con esto y la experiencia ha sido…. Bueno, la vas a ver. Yo me atrevo a decirte que lo que vas a ver, es impredecible lo que va a pasar con Buena Fe, además vas a ver lo que sucede con los jóvenes con las canciones de Moncada, las viejas que se las saben a pesar de que tal vez nunca se las haya cantado nadie o que nunca hayan ido a un concierto con las nuevas propuestas, con algunos temas que no fueron clásicos, que una vez tocamos y que los abandonamos.

Nos ayuda mucho en esto que el vocalista actual sea Duani Ramos, el muchacho que obtuvo el premio de la popularidad en Sonando en Cuba, por tanto llegó al grupo precedido de una gran exposición pública, y la gente joven lo sigue, lo va a ver. Duani es un excelente cantante, y nadie imaginó, ni él, porque está haciendo sus primeros conciertos públicos, y no es fácil pararse delante de miles de personas a hablar con ellos, a dialogar, y él lo ha hecho como si fuera una figura pública de toda la vida y un artista consumado con muy buen resultado; con el público tiene una relación fundamental, de alma y el concierto que dura aproximadamente una hora lo que nosotros hacemos, es un concierto que permanece constantemente arriba y la experiencia que hemos tenido al terminar es que la gente hace exactamente lo mismo que hacían los padres de ellos cuando iban a los conciertos de Moncada, parecen las mismas caras de la escalinata o de cuando veníamos aquí al Casino Campestre o a la Plaza de El Carmen, es una experiencia linda, completamente revitalizadora.

Creo que esto ocurre en un buen momento, en un momento de ver lo que está pasando, de que no olvidemos lo que ha pasado y lo que estamos enfrentando y de proyectar cosas que sean de un futuro mucho más luminoso. La canción ésta de Gallo de Peleas lo que dice es esto “claro que se lo que soy y claro que se dónde estoy”; y pienso que unir un muchacho que acaba de ganar el premio Cuerda Viva, Casabe, un grupo de 15 años hiperpegado en este momento, como Buena Fe y uno de 45 años que ha estado siempre muy pegado y tiene esa experiencia, es una solución de continuidad, no solo del trabajo de la UJC, sino de la cultura, de la música que hace pensar, de la música que no es solo para divertirse, aunque hay que divertirse, porque la música tiene que servirle a la gente para sentirse bien pero qué bueno que esa misma gente que también va a un concierto de reggaetón, y haya quien dice que la juventud está desidiolizada, pero bueno que haya gente descarriada la ha habido siempre en otros momentos donde ha habido grandes euforias siempre ha habido gente así, pero cuando tú ves una ciudad, como en Santa Clara, 50 mil muchachos que no dejaban de cantar tus canciones y que después no te dejaban montar en la guagua, esa gente no estaba vibrando ahí porque los mandó la UJC, incluso Gallo de pela no dice ninguna consigna política, el video no apela a los videos políticos donde aparecen médicos, no sé, apela a la energía y lo único que dice es que sí, se puede sumando ideas y que hay que ser gallo de pelea que es lo que ha sido siempre la juventud cubana.

Cruzata me escribió ayer y es casi un reto que el video se estrenó en los Lucas y 7 días después estaba en el 2do. Lugar del lucasnómetro, sin ninguna manipulación, porque el lucasnómetro se hace por el impacto en las redes sociales y las veces que la gente lo visita, te lo puedo mostrar. Eso demuestra que la gente puede responder a una campaña, solo hace falta tocarle el corazón y que eso no le llegue de fuera y mucho menos como algún cuento y mucho menos si tratas de sustituir lo que tu quisieras bailar, cantar, escuchar.

Eso mismo que usted dice que parece que es la misma gente que fue ayer al concierto demuestra que Moncada es un grupo de juventudes. ¿Eso es un propósito o algo que ha sucedido naturalmente?

Jorge Gómez: Ha pasado felizmente para nosotros, yo creo que los contemporáneos que surgieron con nosotros junto con el grupo al calor de la nueva trova, algunos han desaparecido, lamentablemente, algunos han desaparecido por los embates del tiempo, no han resistido algunas cosas para las cuales hay que tener un estoicismo tremendo, otros andan por ahí, han ido cambiando su fisonomía tratando de adaptarse a ciertas cosas o separarse de ciertas cosas, nosotros hemos tenido el placer de ser mimados por el público en general aunque la difusión no te ayude.

Nosotros hace tiempo que no nos ponen en la televisión, sin embargo, nosotros en La Habana hacemos dos peñas semanales, cosa que no tiene casi ningún grupo, tenemos los viernes y los domingos y el día que no van seiscientas personas estamos vacíos, incluso en lugares que se paga en divisa y hay un momento que hay que cerrar las puertas, eso quiere decir que la gente te quiere aunque no te pongan en la radio.

Tal vez lo que pasa al tener esa vivencia con el público es que cuando sale alguien del grupo porque nos separamos, o porque esté cansado es que la persona que entra, he tratado siempre que sea más joven que todos los que están ahí, de modo que ahora Duany, el nuevo cantante, tiene 26 años, el guitarrista, Kevin, tiene 21, es decir, nosotros somos personas mayores pero esos muchachos son jóvenes y vienen de tocar en grupos que son muy juveniles; el guitarrista es un rockero de la Asociación Hermanos Saíz, Duani viene de sonando en Cuba y de tocar en grupos muy fusionados como Todo Mezclado y así el bajista tiene 28 años y viene del mundo de la música pop, el baterista tocó con Warapo, vienen de mundos así y estamos Juan Carlos Rivero que ya lleva 21 años con nosotros, y es uno de los músicos más notables del país, con una experiencia tremenda, canta muy bien y además es un fenómeno musical como compositor, con temas como Crecerá, con la gente joven uno sabe qué es lo que está pasando.

Cuando Duani llega al grupo y es joven y se pasa la noche en la calle, en el Submarino Amarillo, en la Fábrica de Arte Cubano, y cuando él viene, cuando trae al grupo sus propuestas, nos nutre, nos enseña lo que se está haciendo en lo más contemporáneo, entonces eso me mantiene a mi muy informado, muy actualizado, y el sonido del grupo se mantiene así. Y ya lo verás, si hace 5 años que tu no oyes al grupo en vivo, ya verás que se parece a los sonidos que siempre ha tenido Moncada y es un sonido que está en medio de las tendencias de los sonidos de la música contemporánea, un sonido alternativo, y es una cosa que uno no se propone porque la vida te va llevando, las temáticas que vas abordando son las que la gente te empieza a dar sobre todo porque si tu quieres prenderte en la gente tienes que hacerlos pensar y eso siempre se lo ha propuesto Moncada.

Moncada sobre la base de que nunca ha sido un grupo mediático, siempre ha sido muy seguido por las generaciones y ha gustado desde aquella voz fabulosa de Augusto hasta los jóvenes que siguen hoy a David Blanco, ha sido un grupo formador y que nunca ha regalado fácil la música y ha defendido siempre la canción que propone, ¿ese es el sello de Moncada?

Jorge Gómez: Siempre nos cuidamos mucho de que si hemos tenido un éxito, cuando vamos a hacer la próxima canción, sea hacer algo que se parezca, que tenga que ver con un tema que queremos tratar. Cuando Chamamé a Cuba era lo más popular que había, cuando se hizo Asalto de amor y Corazón corazón es una canción muy diferente, o mágica. Nosotros no hemos seguido el curso igual que no hemos seguido la carrera tecnológica, no nos interesa cuál fue el último sintetizador que salió, como no nos interesa seguir los arbitrios del hit parade aunque tienes que utilizar el mercado.

