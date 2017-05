Nuevo precio sobre certificaciones catastrales

LA HABANA.- (ACN) Mañana entra en vigor la Resolución 59 del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que fija el precio de las certificaciones catastrales urbanas para las personas naturales y jurídicas.

El Instituto de Planificación Física (IPF) anunció el inicio este sábado de la aplicación de esa normativa, consistente en 50 pesos en moneda nacional para la obtención de los citados documentos.

Mencionó estadísticas, según las cuales, en 2016 los registros de ese tipo abarcaron 46 mil hectáreas, que representan el 26 por ciento del suelo urbano, aunque la cifra debe ajustarse una vez concluida la creación del Catastro Urbano.

Este último fue terminado en los asentamientos humanos de Minas, en la provincia de Camagüey, y Yaguajay, en la de Sancti Spíritus, y en ambos comenzó la emisión de certificaciones catastrales como documento oficial para los trámites que debe ejecutar la población, explicó.

Otro tanto hicieron en Caibarién, en Villa Clara, y el procedimiento comenzó a introducirse en las zonas catastradas de Sagua la Grande, Corralillo, Camajuaní, Placetas y Santa Clara.

En La Habana, en el municipio de Plaza de la Revolución, finalizó el levantamiento de sus manzanas y así se hará en otros territorios en lo que resta de año y hasta 2021, de acuerdo con la institución.

Un proceder semejante elimina el hecho de recurrir al Arquitecto de la Comunidad para la determinación de las medidas y linderos del bien inmueble.

En consecuencia, el Sistema de la Planificación Física debe garantizar la veracidad de los datos que se reflejan en la certificación en cuestión, y en general un servicio de calidad a la población.

El IPF aclaró, no obstante, que ello no significa que debe realizarse el censo de todo el asentamiento, sino que la zona en particular debe considerarse en condiciones en la medida que cada manzana cuente con las mediciones geométricas (superficies total, ocupada y construida) de sus inmuebles.

A partir de ese momento los trámites de la población que demande la presentación de las medidas y linderos se hará con la certificación catastral, por lo que corresponde a las Direcciones Municipales de Planificación Física asumir las gestiones pertinentes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.