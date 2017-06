Visitó Guillermo García planes agropecuarios en Camagüey (+Fotos)

CAMAGÜEY.- El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, Presidente del Grupo Nacional de Flora y Fauna, recorrió el jueves último instalaciones de cría, ceba y desarrollo genético ovino-caprino de los municipios Sibanicú y Jimaguayú, y el viernes, extendió su periplo por Najasa.

En el Rancho San José de 174 caballerías proyectadas para la reproducción equina, asnal y de cabras mediante el mejoramiento genético de sementales con la aplicación de la inseminación artificial, el Héroe de la República de Cuba, dialogó con trabajadores de la “chivería” , donde en dos espaciosas naves de madera rolliza y techos de guano – acabado constructivo que elogió- reciben alimentación estabulada cerca de 500 ovejos -311 reproductoras-, número de hembras que continuará elevándose y perfeccionando su pedigrí racial “lechero”, mientras los cabritos se cebarán en tarima con pienso natural de plantas proteicas: morera, tithonia y moringa para el destino comercial, según le explicó Eduardo Garaboa Álvarez, director de la finca.

Garaboa, dijo que disponen de ocho caballerías para el crecimiento de cabras lecheras para la producción de queso y leche de alto valor nutricional para niños con déficit de la salud, para lo cual deben sembrar más plantaciones proteicas y sembradíos de cultivos varios para la alimentación animal y de los pecuarios , aspecto en el cual Guillermo García, orientó el mejoramiento de las condiciones sociales y laborales como la construcción de baños y otras mejorías vinculadas a la alimentación que redundarán en logros productivos a corto plazo e insistió en la reproducción asnal, rebaño que en estos potreros rebasa el medio millar, aunque solo disponen de 11 sementales , aclaró el administrador de San José.

En Caracuna, unidad ovina de la UEB Maraguán, una de las cinco entidades del país dirigidas por el Grupo Nacional de Flora y Fauna que él preside, el Comandante de la Revolución, dialogó con Pablo Rodríguez Suárez , jefe de brigada, para interesarse por el engorde de carneros en tarima mediante el suministro de forraje y excedentes de las cosechas y la calidad genética reproductiva para reconquistar este proyecto pecuario ideado por el Comandante en Jefe: “No vamos a parar – afirmó el Héroe de la República de Cuba- hasta alcanzar una masa superior a los 50 000 animales con la aplicación de la inseminación artificial".

“Conocí a Fidel en Las Pampas en marzo de 1986. Me había graduado un año antes de ingeniera pecuaria y aunque me ubicaron en la Pecuaria de Minas, vine a la entonces Empresa Maraguán a aprender de genética ovina y me quedé. En esos años había más de 46 000 carneros de raza y aquí en Caracuna unos 16 000”, explicó Mirtha Rivero Rodríguez, ingeniera pecuaria, tras conversar del tema ovino con el Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías.

En Caracuna, Jimaguayú, 1000 carneros –unas 600 hembras-, ocupan las confortables naves donde se alimentan por el método estabulado y los machos pasan a la ceba con el propósito comercial del sector turístico.

Este viernes el distinguido visitante recorrió las instalaciones docentes y espacios públicos del seminternado de primaria “Batalla de Guisa”, recién rehabilitados, la aledaña pista de equitación y rodeo, la casona del Rancho La Belén y otras áreas del coto de caza, donde se recuperan las áreas protegidas…

El Comandante de la Revolución se despedirá de la provincia con una travesía por lugares de su interés en la ciudad de Camagüey.

Durante toda su estancia en Camagüey, fue acompañado por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba , Jorge Luis Tapia Fonseca, y primer secretario en la provincia, la diputada Isabel González Cárdenas, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y por las autoridades políticas y de gobiernos de los territorios recorridos.

Garaboa ,el administrador, de San José, junto al Comandante de la Revolución.

Sementales “blanco criollo” del Centro de Inseminación.

Cabras jóvenes para empezar en San José la reproducción caprina.

Mirtha, la ingeniera pecuaria que confía rescatar el proyecto ovino de Fidel en la UEB Maraguán.

