Razones para seguir la batalla

CAMAGÜEY.- Un montón de años y de experiencia, pero eternos jóvenes y héroes de la Patria, dispuestos a defenderla hasta el final de sus vidas, recibieron la Medalla 60 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entre ellos combatientes de Playa Girón, Internacionalistas y de otras epopeyas gloriosas.

“Como cubanos seguimos los ideales de nuestro Fidel Eterno, quien nos enseñó que la Revolución Socialista es invencible, porque tenemos a este pueblo que marchará adelante con la energía que sea necesaria.”Así expresó, en nombre de los condecorados el mayor (r) Nelson Hernández Betancourt en la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte y Loynáz.

Hermenegildo Toledo EspinosaEl capitán (r) Hermenegildo Toledo Espinosa dijo para Adelante digital: “Cuando se produce la invasión mercenaria yo vivía en Santa Clara, fui fundador del Batallón 315 y desde allí partimos para Playa Girón. Mi mayor recuerdo fue cuando entramos a Caleta Buena, por el Central Australia y nos encontramos con Fidel y el Gallego Fernández. Si, como no, aprendí a ser mejor ser humano y por eso no vacilé en cumplir dos misiones en Angola.”

Plinio Montano del CastilloPlinio Montano del Castillo, un esmeraldense aplatanado en el Central Brasil que nació en Pilón, Granma, expresó: “Yo estaba en Jaimanita y nunca olvidaré que llegó Fidel, me dio la mano y me dijo que necesitaba dos jóvenes para pasar un curso de artillería pesada el 8 de enero de 1961. Desde La Cabaña partí a Girón y emplazamos los morteros a orillas de la playa, donde resistía heroicamente bajo una lluvia de fuego el Batallón 339 de Cienfuegos. Fue una experiencia que jamás olvidaré, y no dejes de poner en el periódico que cumplí tres misiones internacionalistas.”

En el emotivo acto y ceremonia militar, presidido por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, de las organizaciones de masas, Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Secretario en Camagüey, recordó al Líder Histórico de la Revolución Cubana y felicitó en nombre del pueblo a los condecorados.

