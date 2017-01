Cineasta norteamericano Danny Glover camina las calles de Camagüey

CAMAGÜEY.- Así de sencillos son los amigos de Cuba, no importa que sean de la talla del mismísimo Danny Lebern Glover, esto lo comprobó el pueblo camagüeyano al verlo caminar por las calles de la ciudad como cualquier otro, tirarse fotos con sus fans y recibir el cariño de un pueblo agradecido de lo que hacen sus amigos.

Danny Glover continuará hoy camino a Santiago para rendir tributo al Comandante, sin embargo antes recorrió en la ciudad de los Tinajones parte de la calle Maceo, la calle de los cines, Cisneros hasta el parque Ignacio Agramonte, donde recibió una detallada explicación por parte de José Rodríguez Barrera sobre los proyectos constructivos que lleva a cabo la Oficina del Historiador de la Ciudad en Camagüey.

“Cuba no es una utopía, esto me lo ha demostrado, aún más este recorrido por la isla, en el que he tenido la oportunidad de reunirme con una mayor cantidad de personas que en visitas anteriores y he podido constatar que los valores más extraordinarios se han profundizado en su pueblo, por el hecho de saber quiénes son y conocer su Historia”, enfatizó sentado en la sala de la casa de los artistas camagüeyanos Joel Jover e Ileana Sánchez.

Además tuvo palabras para su amigo Gerardo Hernández Nordelo a quien varias veces visitó en prisión y manifestó estar feliz de haberse encontrado con él en casa, libre y añadió que el cautiverio injusto del Héroe cubano constituye parte de su memoria y demostró durante todo ese tiempo su amor por Cuba.

Recordó que a los Cinco lo que le dio fuerzas no fue solamente el apoyo recibido, sino también el hecho de saber que no habían sido olvidado y lo que representaban.

Este buen amigo de Cuba estudió en la academia Black Actors Workshop del American Conservatory Theater. Comenzó como actor de teatro participando en numerosas producciones como The Island y Macbeth. Su mayor éxito de taquilla lo alcanzó junto a Mel Gibson en Arma letal y sus secuelas, en las que interpreta al agente Murtaugh.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.