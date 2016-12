Cuarenta y tres años de legalidad socialista y justicia revolucionaria

CAMAGÜEY.- Justamente a 43 años de que se institucionalizara la administración de la justicia en Cuba y surgieran la Fiscalía y el Sistema de Tribunales Populares, el Salón Nicolás Guillén de la Plaza de la Revolución “Mayor General Ignacio Agramonte” de esta ciudad acogió el acto donde se reconocieron a trabajadores de ambos sistemas por su permanencia, trayectoria destacada y entrega a la honrosa tarea de impartir justicia en una sociedad como la cubana.

El Tribunal Provincial Popular de Camagüey reconoció la labor de Mirtha Varona Puentes, Lilia Fernández Rodríguez y Carmen Escobar Préstamo, por sus treinta años de labor en la justicia revolucionaria. Así mismo reconocieron a quienes llevan veinte y diez años de permanencia en el sistema de tribunales populares.

Por su parte avalados en la Resolución 233 de 1998 del Fiscal General de la República, se reconocieron con el sello “Por el servicio a la Fiscalía” a fiscales y trabajadores en activo que acumulan 10, 15, 20 o más años de conducta ejemplar en el órgano, en especial este 23 de diciembre recibió el sello, Miguel del Sol Flores, por sus 40 años de lealtad y abnegación en la defensa de la legalidad socialista.

Este fiscal floridano explicó a Adelante Digital que lo primordial para su trabajo ha sido cumplir con lo planteado por Fidel en su Concepto de Revolución, tratando a las personas como seres humanos. “Para consolidar la justicia verdadera, este concepto no puede ser un lema, hay que levarlo muy dentro, en estos 40 años me he preocupado por defender al individuo y la sociedad, eso es precisamente lo que debe caracterizar a un trabajador de este sector”, enfatizó Del Sol Flores.

La ocasión fue propicia para premiar también a los ganadores del concurso pioneril “Noventa razones por la justicia” convocado por el tribunal provincial camagüeyano dedicado al legado del Comandante en Jefe de la Revolución.

Estuvieron presente el Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa, el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primer secretario en Camagüey Jorge Luis Tapia Fonseca y la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular Isabel González Cárdenas.

