El futuro del níquel en Camagüey

CAMAGÜEY.- La prospección minera en el territorio del se remonta por lo menos al siglo XVII, cuando improvisadores gamusinos se dieron a la tarea de buscar yacimientos de metales preciosos. Esta prospección minera cayó en cuenta de la existencia en el territorio de otros valiosos minerales que daban oportunidad a su aprovechamiento económico. Una región que desde un principio llamó la atención por sus características geológicas fue la meseta de San Felipe y toda la sabana del entorno, al norte de la capital de la provincia.

Sin embargo, entre los minerales encontrados es el níquel lo que en la actualidad da perspectiva de primer orden para la minería en nuestra provincia. Aparece en forma de metal junto con el hierro e iridio, formando estos tres metales una aleación increíblemente dura y pesada. También existen sulfuros de hierro y níquel, así como otros elementos. En lo actual, Canadá, Cuba y Rusia producen el 70 % del níquel consumido en el mundo.

En nuestro país la industria niquelífera constituye uno de los principales renglones de la economía, de ahí la importancia de incrementar su producción con el laboreo de nuevos yacimientos y el mejoramiento de la calidad de la materia prima que se entrega a las plantas metalúrgicas, por eso la importancia de extender los conocimientos científicos sobre el horizonte con contenido de níquel desde los suelos lateríticos propios de regiones cálidas con elevada cantidad de hierro, alúmina y otros minerales,tales como los hallados en el yacimiento San Felipe.

Para llevar adelante estas investigaciones con riguroso uso de modernas técnicas cuyos resultados aporten nuevos elementos en el campo de la geología, minería y metalurgia para la caracterización de la corteza niquelífera San Felipe, se trazó un modelo para enriquecer experiencias, acompañado de una metodología que permite su instrumentación práctica en el desarrollo de nuevas investigaciones geológicas de este yacimiento y otros similares. El resultado fue una descripción de la estrategia durante la selección, documentación y muestreo de los perfiles de meteorización de la región central de Cuba. También se aplicaron otros métodos geológicos, mineralógicos y geoquímicos, los cuales se diferencian de aquellos empleados hasta ahora en la región oriental del país durante los trabajos de investigación de cortezas niquelíferas.

Este trabajo, titulado Metodología para la identificación y la caracterización cristaloquímica de las fases mineralógicas de níquel presentes en las cortezas de intemperismo saprolíticas. es uno uno de los cuatro que el Consejo Asesor Provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, ha presentado al país para optar por el Premo Nacional que cada año otorga la Academia de Ciencias de Cuba.

Esta importante investigación, según la información entregada a la prensa por la dirección del Citma de Camagüey, se inició en el 2008, y se encuentra sustentada por tres tesis doctorales, cuatro de maestría, dos de diploma y 13 artículos publicados en revistas indexadas en el grupo Scopus; cuenta, además, con 10 avales de instituciones prestigiosas, tales como Caribbean Nickel SA, el Ministerio de Energía y Minas, Instituto de Geología y Paleontología, el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez, entre otros.

Son sus autores principales el Dr. C. Alfonso Chang Rodríguez; Dr. C. Waldo Lavaut Copa y Dr. C. Arturo Rojas Purón, todos de la Empresa Geominera de Camagüey.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.