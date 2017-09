Visita Comandante de la Revolución a Nuevitas

NUEVITAS, CAMAGÜEY.- Durante un encuentro con el Consejo de Defensa municipal el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez conoció de la disposición real de que en el territorio quede resuelto, antes de finalizar el año, el 70% de los problemas ocasionados por los derrumbes totales en la vivienda tras el paso de Irma.

Ramiro Valdés llamó la atención sobre la necesidad de agilizar la venta y entrega de los materiales de la construcción y de crear mecanismos de pago, además acotó la necesidad de evitar “la especulación y el delito” en la comercialización de los insumos.

Valdés Menéndez enfatizó que la “fórmula milagrosa para lograr salir adelante es la participación popular, el compromiso de la gente con lo suyo, no es igual lo que me dieron a lo que yo hago, esa es una lección de nuestra Historia y no podemos olvidarla”.

El Comandante de la Revolución conoció la situación en el municipio con el abasto de agua y las soluciones a las afectaciones provocadas por Irma que en la etapa recuperativa tienen lugar en el territorio, “todas las demandas tienen que quedar resueltas aquí, hay que resolver los problemas con nuestros propios recursos, potencialidades tenemos para eso”.

En el encuentro participaron también el jefe de la región estratégica oriental General de Cuerpo Ejército Ramón Espinosa Martín, el presidente del Consejo de Defensa provincial Jorge Luis Tapia Fonseca, la jefa de la Defensa Civil Isabel González Cárdenas y varios ministros y viceministros.

