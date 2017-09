Con el espíritu del Che los jóvenes cederistas toman la batuta

CAMAGÜEY.- Con la presencia de la Doctora Aleida Guevara March, hija del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, se constituyó en el municipio Florida el destacamento juvenil Noveno Congreso de los Comité Defensa de la Revolución (CDR).

El propósito de estos destacamentos es revitalizar el trabajo de la organización de masas más grande Cuba, que arribará a sus 57 años el próximo 28 de septiembre.

Richard Moré Molina, jefe del destacamento, recibió la Enseña Nacional de manos de Aleida y de Carlos Rafael Miranda, Coordinador Nacional de los CDR. El grupo está compuesto por 60 jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en su mayoría dirigentes de base de los CDR, quienes fueron reconocidos Jóvenes Noveno Congreso en las asambleas de base y de zona.

“Sepan los Comité de Defensa Revolución que pueden contar con la juventud floridana para enfrentar todas las tareas de la organización y para rejuvenecer esta organización, que tendrá que seguir sintiéndose en el barrio, en la calle, cuidando la obra de la Revolución, esa fue la misión de Fidel y no fallaremos con él”, dijo el joven Moré Molina quien también es el Secretario general del comité de base de la UJC de la empacadora floridana.

Por su parte Carlos Rafael Miranda felicitó al grupo de jóvenes y le explicó que esta acción se viene realizando en todo el país, “el objetivo es que ustedes muevan la organización, creen, busquen soluciones a los problemas desde el mismo barrio, con ustedes cuenta la provincia para cumplir el compromiso que hizo el Secretariado Provincial de luchar por una posición de vanguardia para el aniversario 58 de los CDR”, enfatizó el también miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba.

El plato fuerte de la tarde fueron las palabras de Aleida, que llamó a los jóvenes a no confiar en el imperialismo, “como diría mi papá ni un tantito así. Las decisiones de los cubanos las tomamos aquí y no aceptamos que venga nadie de afuera a decirnos que debemos hacer, eso es lo que no nos perdonan, y ahora tampoco se lo perdonan a Venezuela. La misión es mantener esta la Revolución, que fue hecha por los jóvenes, para los jóvenes y tendrán que mantenerla ustedes los jóvenes, explicó la doctora Guevara March.

Estos destacamentos juveniles se constituirán en todos los municipios de la provincia, a medida que avance el proceso del Noveno Congreso de los CDR.

