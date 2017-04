Buena Fe: Hacer Patria nunca fue fácil (+Video y Podcast)

A solo unas horas de que rompa el primer acorde musical de la noche que promete y espera la juventud camagüeyana, Adelante Digital comparte con sus lectores la conversación que tuvimos con Buena Fe cuando casi llegaban a nuestra provincia. Disfrute el diálogo, ahora también en audio y video.

Buena Fe es un grupo seguido por la juventud, involucrarse en la campaña de la Unión de Jóvenes por su aniversario 55 qué ganancias les ha traído.

Yoel Martínez: Primero agradecido ante todo porque no solo Buena Fe se ha sumado a participar en esta gira, a esta campaña, también nos ha apoyado la EGREM, PMM, que ha estado a tiempo completo, nos han permitido que los conciertos tengan buena tecnología en cuanto al audio, las pantallas, las luces, que muchas veces no se puede hacer la gira por todo el país con estas condiciones, ha puesto empeño, además de la UJC que apoyado muchísimo; Casabe un proyecto nuevo, Moncada con todo una historia, estamos muy contentos porque nos implicamos con los jóvenes en este tipo de gira.

Para nosotros no es nuevo pero siempre la experiencia es diferente, estamos al tanto de que pasa en las Universidades, que está pasando en el país, no solo en La Habana y la gira es esa oportunidad, es el momento para tener el contacto con nuestro público, además llevamos tiempo queriendo que conciertos así de grandes se puedan hacer fuera de La Habana, con todas las condiciones buen audio, y verdaderamente estamos cumpliendo ese sueño.

Israel Rojas: Si me pregunta con qué se entronca los intereses diría con el interés de hacerle bien a este país en función de decirle cosas buenas a la gente, ahí justamente coincidimos todos los que estamos implicado en esto, es una campaña que tiene que ver con la bondad, con la construcción de nuevos valores cosas bonitas, que a nosotros nadie nos busque para sembrar desidias, desunión.

A nosotros que nadie nos busque para sembrar lo que hubiese odiado Martí, por eso es que nos implicamos y no tenemos ningún problema con eso, al contario ya verán lo que pasa en Camagüey, que es lo que ha pasado en la mayoría de las provincias por donde se ha realizado la gira, y es muy bonito también darnos cuenta de la alegría, del entusiasmo; que los concierto masivos pero comprometidos en este país justo ahora en un mundo tan complicado para este país para el mundo, en un momento en que las ideas que defendemos tienen que ser capaces de evolucionar para poder seguir, siendo primordiales para seguir buscando unidad y consenso en un país que está avocado seguir buscando consenso.

Hay que ser proactivo y es lo que estamos haciendo, criticar y ponerse de francotirador es lo más fácil, hacer patria nunca fue fácil, y nosotros justamente ahora con el disco “Sobrevivientes”, esta oportunidad es un granito de arena en función de que nuestro canto y el canto de los que estamos intentando de echar pa’lante esta gira llegue a la mayoría de las gente y saber que hicimos algo, teniendo la posibilidad de no hacer nada solamente ganar dinero, decidimos salir por todo el país con canciones con luces con arte para logra hacer un poquito más y esto nos da tremenda alegría.

Para hacer la búsqueda por todo el país, ¿sigue siendo la buena fe la brújula del grupo?.

Israel Rojas: Sin duda la buena fe apunta como siempre a lo mejor del ser humano es lo que hemos hecho hasta hoy, a nosotros nos podrán criticar artísticamente, lo cual por supuesto respetamos, pero espero que nadie pueda tildarnos de mezquinos hemos sido coherente en lo que pensamos con las cosas que defendemos, con los puntos d evista, podemos rubricarlos como en el 2005, o el 2010, cada una de nuestras canciones es una preocupación legítima latente ha sido una gana de mejorar el país y de echarlo pa’lante de construirlo desde abajo, es lo que vamos seguir haciendo y por eso estamos aquí.

Ahorita mencionabas a Martí, para fundar para crear la música que hace Buena Fe; en una ocasión dijiste que eran hijos de la necesidad y que en ese sentido construían las canciones. ¿Hablando de Martí y siendo hijo de las necesidades de que se alimenta Buena Fe para hacer su música?.

Israel Rojas: En primer lugar de trabajar mucho, el trabajo, bien dice Padura que el talento no basta, hay que trabajar tienes que tomar esto como un sacerdocio, como una preocupación constante de lo que está pasando, vivir lo más informando posible de lo que pasa en el centro, en la izquierda, en la derecha, de lo que pasa a 360 grado posible y tomar partido, y ser capaz de tomar partido y tener valor de tomar partido por las cosas que crees.

Tienes sobre todas las cosas necesidad profunda de decir porque si no tienes qué decir terminas negándote; como decía Alfredo Guevara de que la principal virtud de un creador está en preocuparse por tener cosas que decir. No basta en que tu creas que tienes consistencia, tienes que tenerlas que decir, y para eso es como el agricultor solo recoge cuando siembra, el creador siempre tiene algo que decir cuando se preocupa, las injusticias y los dolores de los demás llegan y te arden como se fuese uno mismo, eso sigue siendo nuestras preocupaciones, sigue siendo nuestras motivaciones, y también por suerte nosotros, y también por suerte no solo llegan de los dolores sino también de las alegrías.

Ahora mismo estuvimos hablando con jóvenes de IPVCE un jovencito que debe ser el trovador más joven del país, hace dos años se nos acercó con una guitarra y nos tocó algunas canciones, y ya tiene su propio grupito, está en 12 grado y quiere estudiar, o sea cuando uno siente que ha sido útil para los demás no te puedes imaginar la profunda satisfacción que uno siente.

Nosotros venimos de un encuentro con los muchacho de la Universidad de Santa Clara, y no te imagina la profunda alegría que a uno le da ver y recoger opiniones positivas de esos muchachos que nos dicen que Buena Fe en algún momento de su vida los ayudo a corregir dudas a espantar dudas, y buscar certezas y también a enamorase de las dudas que los hacía crecer, hemos sido útiles y es lo que queremos seguir siendo.

Escucha"Buena Fe" en Spreaker.

Apuestan por la canción para que trasciendan a generaciones para que influyan o por una canción que vaya al mercado.

Israel Rojas: Cree que las dos tienen que ver un poco en el camino si yo te digo que nosotros no pensamos en el mercado estaría siendo un sínico y un loco; si no piensa hoy en el mercado estas literalmente muerto el mundo contemporáneo también tiene que tener en cuenta el mercado, tiene que tener las leyes económicas, como te capitaliza para seguir invirtiendo un video clip cuesta dinero, una gira cuesta dinero, un disco cuesta dinero, montar los músicos en una guagua cuesta dinero, es una irresponsabilidad muy grande no tener en cuenta los elementos que tiran del mercado. Lo que pasa que no puedes permitir que el mercado tire de ti como una marioneta, el mercado es una herramienta que tú puedes manejar, o al menos puedes intentar manejar en tu beneficio.

Nosotros lo que hemos tratado es de tener equilibrio, de saber que tenemos una función social que hay que cumplir, que tratamos de ser útiles para nuestro tiempo, que tratamos de fundar para ahora, si mañana trasciende qué bueno, pero cuando hacemos una canción no estamos pensando que dentro de 20 años la gente la va a cantar lindísimo, porque cuando tú piensas eso sencillamente te embarga una vanidad que te consume de frustraciones, porque eso es un azar, eso pasa, uno pasa.

Hay canciones que hemos dicho esto es un palo, y la vida demostró que no era ningún palo, era una canción olvidable, que la gente no cantó, y hay otras que tú apuestas por ellas menos y resultan que se vuelven canto de muchos. Por eso nosotros no pensamos en eso, pensamos en ser útiles ahora, en ser felices y divertirnos en lo que hacemos, disfrutamos del proceso. Pero eso sí, si algo caracteriza este proyecto es tener absoluta conciencia de que somos responsables cuando nos paramos en una tarima y que el mensaje que queremos lanzarle a los demás es un mensaje de buena fe, unificante, edificante, integrador, no excluyente, y esas cosas son las que a la larga yo creo que perduran, son las que hacen que las canciones puedan ser mejores o peores, se siente el aliento de que se hizo con amor.

Llegar a esta gira con Sobreviviente, que tiene además la carta de presentación featuring con Silvio y temas muy interesantes, cómo les ha resultado presentar el disco así con plazas llenas.

Yoel Martínez: Ha sido pura casualidad entre otras cosas la gira con el lanzamiento de Sobrevivientes y que además está acabado de salir la presentación ha sido muy chévere, no solo la participación del maestro Silvio, sino el regalo de Fabelo con el arte del disco, también Luna Manzanares, Frank Delgado.

Estamos muy felices con el disco, tenemos la posibilidad de ir por toda Cuba haciendo el lanzamiento del disco para nosotros es bien importante era algo soñado, sacar el disco y hacer el lanzamiento en la gira por toda Cuba.

Israel Rojas: Ahora mismo lo que estamos es preocupados porque nosotros porque el disco salió el día 3, 4 y 5 de marzo o sea el 3 de marzo se hizo el lanzamiento estamos a 12 de abril han pasado 40 y tantos días después del lanzamiento del disco, y lo que nos ha pasado es que cuando estamos en un concierto y a mí se me olvidan algunas de las letras de las canciones, porque son muy jóvenes, la gente me las devuelve, porque es un público increíble que se conoce el disco desde la A hasta la Z estamos muy contentos, pero también estábamos muy preocupados, se ha pegado muy rápido el nivel de aceptación ha sido increíble, brutal, hacía tiempo que no nos pasaba algo así, cuando uno saca un disco a los cuatro o cinco meses es que viene a pasar lo que está pasando con este disco, debo decir que con elementos probatorios todos los discos nuestros realmente han tenido suerte, muy exitosos en el público nos han traído cosas bellísimas cada uno de los discos; pero lo que está pasando con “Sobrevivientes” es algo que nos asombra tremendamente, estoy seguro que cuando comencemos a tararear la primera canción en el concierto te puedes callar, va ser algo impresionante, y es una canción que no tiene video chip, es una canción que no se ha oído en la radio es una gran suerte y una gran maravilla.

Incursionar también en la aplicación para móviles ha puesto la varilla alta para aprenderse las canciones.

Israel Rojas: Esa fue la idea, la idea fue explotar todo los recursos que teníamos a mano en función de hacer llegar el disco lo más rápido posible al público que gusta de nuestro trabajo, cree que los pasos que dieron fueron los correctos, hemos sido bastante afortunados, porque no podíamos pensar que conjuntamente con la salida de Sobrevivientes la UJC nos iba hacer la convocatoria para acompañarlos, eso es una maravilla, porque salir con la UJC, salir con PMM por todo el país que es un soporte tecnológico de los mejores que hay en el país y tocar esencialmente lo que hicimos en el Karl Marx, con las mismas imágenes, con la misma magia es una dicha tremenda que uno siempre no tiene la posibilidad de hacer.

Un poco con los buenos pasos promocionales con el disco, un poco buenos pasos promocionales al lanzar la aplicación. Debo decirte que aplicación fue idea mía, pero estoy muy feliz porque lo primero que empezamos fue a trabajar de forma integrada, nuestro equipo hizo el diseño, los muchachos de la Uci lo programaron, los muchachos del ISDI nos ayudaron con el diseño, la EGREM, el resto de las instituciones nos ayudaron, pero fue sin prejuicio.

No había antecedentes de algo así, yo salí a tocar puertas. Todo se ha dado, no sin dar batallas, no sin pelear, aquí todo para hacerlo es una morcilla pero de lo que se trata es de meterle el pecho a la morcilla porque con el resultado compruebas qué caramba, que en este país hay cosas que se pueden hacer, que llevan trabajo orquestarlas, dinamizarlas; y por otro lado, un azar, porque lo de la UJC, fue un azar que supimos aprovechar.

Ahh!!, que es verdad que también nos trae quien frunce el seño, e internacionalmente haya un par de empresarios que dicen que para qué nos metemos en eso es verdad; pero no es nada en lo que ya no nos hayamos implicado cuando murió el Comandante, o en el pasado cuando hemos hecho giras con la Feu.

Quien se engaña con Buena Fe es porque quiere, porque Buena Fe es un grupo de Cuba, que pertenece a su tiempo, y que va a tratar de seguir construyendo el país que soñaron nuestros padres para legárselo a nuestros hijos.

