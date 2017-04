Honores para hacedores de la cultura en Camagüey

CAMAGÜEY.- Es un momento en el que tenemos que aferrarnos a la cultura en este mundo enloquecido, expresó Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, en la ceremonia de distinciones de la Feria del Libro en Camagüey.

En el salón de protocolo Nicolás Guillén de la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte, Abel Prieto argumentó la idea de que el saber y la defensa de la identidad, entendida no como algo monolítico e inamovible sino como proceso que se enriquece, constituyen los únicos modos de preservarnos en medio de un mundo que tiende a la mercantilización, la superficialidad y el fascismo.

Por ello consideró muy merecida la distinción del intelectual camagüeyano Luis Álvarez Álvarez como Profesor Emérito de la Universidad de las Artes, pues él, dijo el Ministro, es un ejemplo de la vocación de cubanía enaltecida desde el conocimiento y el amor al espacio privilegiado que es la cultura de su región.

“Luis es el intelectual más culto de nuestra generación, el que nunca perdió el camino. Hay en él una visión de la cultura profundamente descolonizadora, que le viene de José Martí y de sus extraordinarias lecturas; y esa es una visión esencial. Se ha dedicado a fundarse una mirada ética y humanista de la cultura, propia, sin buscarse miradas ajenas”, expresó en su admirado y desenfadado elogio.

Este miércoles, además, fue condecorada la investigadora y profesora Olga García Yero con la Orden Frank País de segundo grado, otorgada por el Consejo de Estado, a tenor de su excepcional obra como estudiosa de la cultura y la educación, ensayista y docente.

En la ceremonia a la que asistieron importantes invitados al capítulo camagüeyano de la Feria del Libro como el Premio Nacional de Literatura Eduardo Heras León y el Héroe de la República Antonio Guerrero, la Asamblea Provincial del Poder Popular distinguió como Hija Ilustre a Mildred de la Torre, Premio Nacional de Historia 2016.

Isabel González Cárdenas, presidenta del Gobierno en la provincia entregó el reconocimiento a la Doctora en Ciencias Históricas y profesora de la Universidad de La Habana, quien en un aparte con la prensa se mostró verdaderamente sorprendida y con una inmensa alegría.

“Soy solo una investigadora, una maestra… eso sí, con un gran sentido de pertenencia por Cuba. Y aunque no he vivido en Camagüey, me siento camagüeyana a través del conocimiento y de la cultura, de la tradición. Históricamente la familia de la Torre tuvo gran amor por la cultura y esos valores se transmiten”.

La Feria del Libro en Camagüey reserva otros homenajes, como el dedicado el miércoles al destacado revolucionario e intelectual Armando Hart Dávalos en la Casa de la Memoria.

Para este jueves está prevista la entrega del premio Memoria Viva al proyecto de muñequería Carsueños en el pabellón infantil; para el sábado la recordación de los 15 años del grupo nacional Décima al filo en la sede de la Unión de Escritores y Artistas; y para el domingo el homenaje a la Oficina del Historiador en su vigésimo aniversario en el Centro de Gestión Cultural.

