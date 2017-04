Concluye hoy Festival de Videoarte de Camagüey

CAMAGÜEY.- La séptima edición del Festival Internacional de Videoarte de Camagüey (FIVAC) concluirá hoy en la noche, con la entrega por primera vez de tres premios en metálico, a los que aspiran 83 artistas de 24 países.

Este domingo se mantendrá la intensidad de las jornadas de trabajo, con el evento teórico matutino, reservado a la ponencia de la argentina Mariana Lombard acerca de las potencialidades de una base de datos de videoarte latinoamericano.

En la tarde ocurrirá el segundo taller de creación, enfocado a los elementos básicos de la impresión 3D en el laboratorio El Búnker, con el equipo de El Circuito, iniciativa municipal de desarrollo local desde la cual se ha desarrollado este FIVAC.

El Festival, como ha sido práctica suya desde el 2008, ha socializado las experiencias de eventos y proyectos internacionales, como “Detrás del Muro”, de la Bienal de La Habana, Cuba; “Cine a los Cuatro Vientos”, del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, España; y el “Under The Subway-Video Art Nigth”, que con bajo presupuesto Antonio Ortuño realiza en Nueva York.

Vale destacar la muestra colateral La Próxima Resistencia, que ha puesto en contacto con las visualidades promovidas por el Festival de Cortos de Soria, el Festival Entre Islas (España), y los proyectos Over the Real (Italia), The Distribution Centre for Finnish Media Art (Finlandia), Time is Love (Francia), Under the Subway (Estados Unidos), el VIDEOsPAIN (España) y el de la Universidad Estatal de Montclair, de la que asistió una delegación de estudiantes estadounidenses.

Además del destaque del videoarte como expresión irreverente de la contemporaneidad, FIVAC ha sumado a los grupos musicales Rumbatá, Son entero, In tempore y Quinteto de Cuerdas Santa Cecilia; y ha llevado al encuentro de Camagüey, a través del recorrido por el segmento del Centro Histórico proclamado Patrimonio Cultural de la Humanidad; y una estancia en la playa Santa Lucía.

