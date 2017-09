Pintor camagüeyano repite en Bienal china

CAMAGÜEY.- La pintura Vientos helados, de Asniel “Chuli” Herrera, representa a Cuba en la 7ma Bienal Internacional de Arte de Beijing, China, que admitió 600 obras de entre 10.000 enviadas, de más de 100 países.

La pieza integra un serie realizada con la colaboración de la diseñadora gráfica colombiana Mónica Cárdenas Vera, que traza un discurso visual acerca del vuelo, utopía para el hombre, capacidad natural para otras especies del reino de este mundo.

“En la obra utilizo la abeja, y en la serie también me valgo de otros insectos, aves y elementos. Eso me acercó a la Bienal, dedicada a la Ruta de la Seda, aunque la relación con el tema es relativo por abierto. La pintura, mi matriz de trabajo, es al igual un punto fuerte en ese evento”, comentó Chuli Herrera a Adelante Digital.

El cuadro podrá apreciarse hasta el 15 de octubre en el Museo Nacional de Arte de China en Pekín, espacio de una de las exposiciones más grandes del país, organizada por la Federación China de Círculos Literarios y de Arte y la Asociación de Artistas de China.

“Las Bienales en el mundo son un top en las exhibiciones de arte y, en particular, la de China resulta entrañable para mí, por mis lazos de trabajo con esa nación tan enfocada en los valores tradicionales de su cultura, sin alejarse del arte contemporáneo”, añadió este camagüeyano que fue uno de los dos cubanos admitidos en la 6ta Bienal.

En 2015, Chuli Herrera participó con un retrato a un niño asiático con un sombrero de yarey, de la serie Be One; y en el 2014 recibió en China un programa de residencia de artistas latinoamericanos, en los días del festival anual de las artes Meet in Beijing, por la gestión del Centro Cultural Latinoamericano y Caribeño de Pekín.

“Mi vínculo con China sigue aumentando. Lo considero un país mágico que no deja de impresionarme. Acercármele constantemente con mi trabajo ha sido maravilloso, una experiencia espectacular”, concluyó este miembro de la Asociación Hermanos Saíz, que con talento y consagración despunta en escenarios internacionales.

Acerca de la 7ma Bienal Internacional de Arte de Beijing, su creador Liu Dawei, presidente de la Asociación de Artistas de China, dijo que exhorta a la comunicación y al desarrollo mutuo del mundo actual, más allá de la histórica Ruta de la Seda, porque muchos de sus sitios han desaparecido.

