¿Qué propicia la parálisis facial?

CAMAGÜEY.- La parálisis facial es bastante frecuente. El nervio del rostro recorre el conducto más largo de todos los del cuerpo humano y se paraliza con una asiduidad mayor que cualquier otro nervio motor. En el 90 % de quienes la padecen su causa está en el hueso temporal (situado en la parte inferior y lateral del cráneo), correspondiente a la otorrinolaringología, y es una manifestación clínica por numerosas enfermedades.

Así comenzó nuestra consulta el Dr. Guillermo Ferrer Murgas, especialista de 2do. Grado en Otorrinolaringología y Medicina Natural y Tradicional (MNT), Máster en MNT y Diplomado en Homeopatía y Terapia Floral, jefe del servicio de MNT del hospital universitario Manuel Ascunce Domenech, de esta ciudad.

—¿Cuál es el “aviso” para que alguien sospeche que está padeciendo de este problema?

—Algunos refieren que no cierran el ojo como siempre y las lágrimas no drenan bien, o al comer se les sale la saliva por la desviación de la comisura labial, y esta ocurre hacia el lado que no está paralizado, o sea, se vira hacia la parte sana, el otro no se mueve y presentan ausencia de los pliegues frontales.

—Ya me dijo que son varias las enfermedades causantes, ¿y las preferencias debido al sexo, la raza…

—No, aparece sin distinción.

—¿Afecta solo la parte de la boca?

—No, también el mentón, el ojo y el cuello.

—¿A qué especialista asiste el enfermo?

—Empieza por el médico que desee, por eso la importancia de que sea evaluado por uno de nuestros especialistas, para descartar o verificar la causa.

—¿Puede mencionar algunas de las causas, ya sabiendo que se encuentra dentro del hueso temporal?

—Lo primero es conocer en detalle la anatomía y fisiología de este nervio craneal para hacer un topodiagnóstico (determinación del asiento anatómico de una lesión o trastorno) correcto y oportuno, eso nos dirá cuál sería el tratamiento adecuado y el momento en que lo necesite.

“Dentro de las etiológicas (causas y orígenes de las enfermedades, en el caso de la medicina) está la otitis media (inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano) y si no tratamos esa infección no va a resolver; si es por un tumor (un proceso inflamatorio, imagínelo dentro de una tubería que es el hueso, y ese nervio se inflama y no tiene para dónde crecer), en esa zona con el nervio de mayor estructura ósea y no se quita sucederá lo mismo; o por un herpes zóster (la culebrilla en el argot popular, que es una enfermedad infecciosa aguda que afecta a los ganglios nerviosos sensoriales y a sus áreas de inervación y que se caracteriza por un dolor intenso a lo largo del recorrido del nervio y la posterior aparición de vesículas o ampollas arracimadas en la zona de la piel correspondiente al trayecto del nervio y es el mismo virus que ocasiona la varicela).

“En fin, las causas pueden estar relacionadas hasta con el nacimiento, ser neurológicas, infecciosas, metabólicas, neoplásicas (término que se utiliza para designar una masa anormal de tejido), tóxicas, iatrogénicas (las enfermedades que se producen como consecuencia directa de un tratamiento médico) o idiopáticas (las de etiología desconocida)”.

—¿Exponerse a los cambios bruscos de temperatura pueden provocarla?

—Sí, están entre las llamadas idiopáticas.

—Aunque el propósito de este tipo de consulta médica no lleva implícito el tratamiento a seguir, y me refiero a los medicamentos, porque siempre dejamos abierta la posibilidad de que el enfermo acuda a su médico y sea este el que lo determine, hay otros procederes aquí que me llaman la atención y quisiera los abordara.

—Luego de dejar claro que la persona debe ser chequeada por un otorrinolaringólogo, son muchos los tratamientos a seguir por medio de la medicina occidental, pero le comento que los mejores resultados que hemos obtenido están relacionados con la Medicina Natural y Tradicional (MNT), como son: la acupuntura clásica y la terapia neural, en ambos casos con muy buenos efectos.

“Le menciono un ejemplo, si el médico orienta esteroides, que en efecto, es antiinflamatorio y la causa de la parálisis es la hipertensión arterial, figúrese, el propio medicamente puede subirle la presión, de ahí la importancia de encontrar qué la produce”.

—¿Recoge en algún estudio la experiencia?

—Estudiamos 80 pacientes aquejados de toda la provincia, estos, previos exámenes, fueron remitidos desde las consultas de la especialidad al servicio de MNT del hospital universitario Manuel Ascunce Domenech, específicamente al área de acupuntura; los tratamos solo con este proceder, aunque recibieran medicamentos antes. Incluimos a ambos sexos con edades entre los 15 y 65 años y más.

“Les aplicamos la acupuntura tres veces a la semana durante 20 o 30 minutos, con estimulación manual cada cinco minutos, con un máximo de 20 sesiones”.

—¿En qué condiciones terminaron?

—Luego de ser evaluados con diferentes técnicas, los de 15 a 24 años —21— curaron completamente en un 90,5 %; mientras, los de 35 y 44, y el de 65 años y más lo lograron en un 100 %. El sexo no influyó en las consecuencias.

“Eso sí, la mejoría o cura fue mejor y más rápida en quienes comenzaron con el método acupuntural más rápido. Los más jóvenes necesitan de menos sesiones, a diferencia de los de edades más avanzadas, estos requieren de más aplicaciones para obtener igual propósito. También incorporamos la terapia neural, con un grupo estudiado de la misma manera y con un buen desenlace.

“Incluso, parece increíble, pero niños que han admitido la acupuntura en la segunda sesión han revertido la parálisis. Otras posibilidades las traen los enfermos consigo, influye hasta su estado nutricional, o si está deprimido, y todo eso lo tratamos, siempre bajo el precepto de erradicar la causa”.

—¿Las secuelas?

—Mínimas, y en caso de quedar, es una discreta desviación de la comisura labial cuando el paciente sonríe y la pérdida de los pliegues frontales del lado de la parálisis.

—¿Alguna que les impida su vida cotidiana?

—En lo absoluto, se reinsertan a su vida sin limitaciones.

—Si el paciente llega enseguida a un otorrino y es diagnosticado, ¿cuál sería su pronóstico?

—Mientras más virgen llegue así será su evolución en sentido favorable, y a veces se pierde un poco de tiempo en el tránsito hacia el especialista.

—Después de diagnosticada, ¿la persona puede bañarse con el agua a la temperatura deseada?

—No conviene. Lo correcto es que reciba la orientación médica porque si esa fue la causa hay que tratar de eliminarla.

—¿Y si la causa no fue el cambio brusco de temperatura?

—No importaría.

—¿Puede comer de todo?

—Sí, pero como el problema afecta a nivel de la boca no puede masticar bien, sobre todo en los inicios, por lo que empiezan por los líquidos, y así, el cuerpo le irá diciendo cómo hacerlo, y algo importante, si padece de hipertensión u otras enfermedades añadidas, seguir sus dietas recomendadas.

—Si el médico de familia lo remite, ¿ustedes lo reciben?

—No todos tendrían que ser enviados aquí porque en las áreas de salud se ofrecen consultas de otorrinolaringología. No pocas veces nos llegan como alguien al que no le encuentran solución y se acuerdan de la MNT.

“Y si viene con una carga de esteroides tengo que empezar por disminuirlo hasta quitarlo, para decírselo de alguna manera, porque hace una acción antagónica con la acupuntura y la terapia neural, como sucede con todos los antiinflamatorios. No quiere decir que haga reacciones adversas o cosas así; sin embargo, no lograría esa mejoría o cura que se busca”.

—Dada la cantidad de personas afectadas, ¿prevén una consulta solo para parálisis facial?

—Sí, los miércoles.

—¿Solo aplican estos procederes a personas con esta dolencia?

—Qué va, aquí viene de todo. Las consultas son interminables y las aplicaciones de estas técnicas igual. Aunque, como dije, sí tengo un día para la parálisis facial. Aquí vemos más de 300 pacientes diariamente en las diversas prácticas, no solo en las dos mencionadas para esta dificultad.

—¿Son aceptados estos servicios y orientados en tiempo por otros galenos?

—Hemos mejorado en este sentido, no todos creen en la MNT, pero las personas que atendemos hablan por sí solas; tampoco separo la medicina alopática de esta, se complementan.

—¿Solo atienden a cubanos?

—No, si un visitante enfrenta una situación así se recibe y se le brinda atención, y no solo en parálisis facial, sino en todo el servicio de Medicina Natural y Tradicional.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.