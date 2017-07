¿La angina de pecho siempre lleva al infarto?

CAMAGÜEY.- Mi invitado hoy es el Dr. Ángel Esteban Miranda Fragoso, especialista de Primer Grado en Medicina General Integral (MGI) y en Cardiología, Profesor Asistente, Máster en Urgencias Médicas y jefe del servicio de esa especialidad en el hospital universitario Manuel Ascunce Domenech, de esta ciudad, quien respondió a mi llamado para conocer detalles de la tan nombrada y desconocida a la vez, angina de pecho.

–Luego de mi primera interrogante el Profesor Miranda respondió:

–Ese padecimiento está dentro del gran síndrome de la cardiopatía isquémica, y quizás el más preponderante y el principal motivo de asistencia de personas a consultas de cardiología y lo mismo ocurre en los casos de ingresos, como en cualquier centro de esta especialidad en el mundo.

“En el argot popular es mal llamada “pre-infarto”, porque no constituye en sí misma un paso previo al infarto, este aparece con o sin angina, y a su vez, un paciente puede que padezca de angina toda la vida sin llegar a un infarto”.

–¿Cómo se presenta?

–Con dolor precordial, ante lo que se precisa aclarar que recoge la literatura que el término precordial alude a la región o parte del pecho que corresponde al corazón, mientras la causa más común del dolor en el pecho es el que en Medicina se denomina así: dolor precordial, justo debajo del pezón izquierdo generalmente y aparece de repente, o como una expresión similar: un dolor en el pecho, producido porque la demanda de oxígeno del miocardio es demasiada para la oferta del organismo, o sea, cuando el oxígeno resulta deficitario en el tejido miocárdico comienzan a aparecer signos de isquemias traducidos por la clínica como angina, palabra proveniente del latín y quiere decir angustia.

“Por eso es importante decir que a veces los que la padecen vienen a consulta no con un dolor fuerte sino con sensación de opresión, catalogada por algunos como angustia, de pesar; otros tienen molestias y esto depende de la edad, hay quienes son más sintomáticos que otros, a más edad, la sintomatología disminuye por la degeneración de las terminaciones nerviosas y todo duele menos, igual por enfermedades como el alcoholismo, la diabetes y las desnutriciones.

“El dolor anginoso siempre es en el pecho, por lo general en la posición anterior del tórax y por eso se llama precordio, es la zona que se encuentra delante del corazón, en el lado izquierdo y también se ubica en la parte retro esternal que es opresivo, ardoroso y muchas veces los pacientes se llevan el puño cerrado al pecho y eso a nosotros nos ayuda, puede irradiarse al brazo izquierdo y hasta al derecho, con más frecuencia a la izquierda, también hacia la espalda y al cuello, entonces dicen que tienen la sensación de estar siendo estrangulados, así lo refieren.

“Cuando todo lo anterior sucede es muy bueno para el médico, es más fácil diagnosticarla, es peor cuando el dolor ocurre de manera atípica, algo que puede pasar”.

–¿Cuáles son sus causas?

–La principal es la enfermedad ateroesclerótica que es una en la que se deposita placa dentro de las arterias. Esta placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo, puede causar problemas graves, como ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte.

“Debemos tener en cuenta, porque esto es cierto, que algunos pacientes refieren mantener una dieta saludable y su colesterol malo aumenta y es porque encontramos una enfermedad que se llama hipercolesterolemia endógena, que podría decir que es algo así como el colmo de la mala suerte, pues todo lo que coma, aunque no sea grasa lo deriva y convierte en grasas malas.

“También se tienen en cuenta los triglicéridos, que son un tipo de grasa en la sangre, que aumenta a expensas de los carbohidratos, sobre todo en los dulces y de los alcoholes”.

–¿Otras causas?

–Los individuos con personalidad tipo A, pueden describirse como personas impacientes, demasiado enérgicos, como decimos en buen cubano, se cogen mucha lucha y esto provoca que las descargas adrenérgicas sean cada vez mayores en su torrente sanguíneo y cierran el vaso sanguíneo coronario. Las arterias coronarias son las que nutren el corazón y cuando no lo hacen lo suficiente viene la angina, y lo mismo da si está obstruida o se cierra y disminuye su luz.

“Otras enfermedades más raras, pero influyen, como son: el lupus, las esclerodermias, anomalías congénitas”.

–¿Determina la herencia?

–Sí, es un factor de riesgo, pero no es absoluto, a veces en sus antecedentes familiares encontramos anginosos, y en otras ocasiones no.

–¿Cuáles son las edades más regulares en hombres y mujeres?

–La edad es importante, puede verse en jóvenes; sin embargo, sería muy raro. Después de los 40 a 45 años los hombres empezamos a ser muy vulnerables y las mujeres a partir de los 45 a 50, porque ellas son protegidas por su ciclo menstrual, esa es la expresión de que los ovarios funcionan y segregan estrógeno y progesterona y estas hormonas son cardioprotectoras; por eso si en edades tempranas pierde el beneficio de sus ovarios debido a una intervención quirúrgica es propensa a sufrir de una cardiopatía.

“Al llegarse en ambos sexos a esas edades las posibilidades son las mismas”.

–¿Y la raza?

–En la raza negra la hipertensión arterial es más violenta y al ser esta un factor de riesgo, se es más frágil.

–¿Y si se padece de otras enfermedades crónicas?

–La hipertensión y la diabetes son desencadenantes, si ya se sufre de estas hay que mantenerlas controladas.

–Hábitos tóxicos como el alcohol y el cigarro?

–La adicción a las drogas como la cocaína es fatal, los que mencionas son factores que predisponen y aquí pongo el ejemplo. Nos llega un paciente sin una historia familiar relacionada con la angina de pecho, pero fuma desde edades tempranas, su dieta es rica en grasas como el colesterol, a eso le sumamos que vive estresado por diversas causas, es sedentario y cuando viene a darse cuenta ya es hipertenso, diabético y todo eso lo lleva de la mano al padecimiento y nunca en su ADN tuvo un gen relacionado con la enfermedad.

“Le digo a mis pacientes que el tabaquismo es, quizás, el único factor que podemos quitarnos de encima para evitar el desarrollo de una angina de pecho y hasta de un infarto. Quienes fuman todos los días, así mismo están en peligro de padecer del corazón, esa adicción lleva a la trombosis y si ese trombo se forma en una arteria coronaria se comporta como un ejecutor mecánico que la obstruye y le produce la angina, el infarto y la muerte”.

–Me gustaría volver al estrés...

–Hace unos 20 años atrás era subvalorado, en estos momentos desempeña un papel de primer orden.

“Hay una enfermedad muy particular que se llama de Takotsubo, denominada así porque fue descrita por un científico japonés, que es la del corazón roto, así lo describen las personas cuando lo sienten ante algún suceso importante, antiguamente casi considerada una leyenda, le decían pasión de ánimo u otros términos que la minimizaban, y es un error. Está comprobado científicamente que cuando alguien está anímicamente mal, deprimido…, puede padecer de una cardiopatía isquémica o de una angina de pecho”.

–¿Los ejercicios físicos cómo encajan en esta dolencia?

–El sedentarismo es desfavorable. Hay que caminar, trotar el que pueda, los ejercicios de bicicleta son muy buenos, los relacionados con las piernas todos, los de brazos no tanto. Los que se hagan con el tren inferior el corazón los agradece.

“Si el metabolismo endógeno no anda bien y se le suman los estilos de vida inadecuados todo tiende a empeorar”.

–¿Mejora o cura la angina de pecho?

–No se cura, pero es controlable mediante esquemas terapéuticos y una angina inestable se convierte en estable.

“Al darse cuenta la persona que empeora deben adoptarse las medidas necesarias y a tiempo. En reiteradas ocasiones se acude a la angioplastia –formación del vaso– , se revitaliza ese vaso sanguíneo, vuelve a ser permeable, que radica en colocar un dispositivo –stent– endovascular, que se encarga de abrirlo, es algo muy lindo ver cómo el enfermo mejora su calidad de vida”.

–Si un camagüeyano requiere de ese proceder quirúrgico, ¿adónde va?

–Se realiza en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. Nos corresponde Villa Clara; no obstante, si hubiera alguna dificultad el enfermo es remitido al sitio que sea. No tengo dudas que Camagüey se convierta en la cuarta provincia en aplicarlo, son muchos los años por conquistarlo, pero estamos en el punto en que el Ministerio de Salud Pública aprobó el presupuesto de 1,2 millones de dólares para la compra del equipo. Esta provincia se beneficiará y Ciego de Ávila y Las Tunas igual, por cercanía geográfica.

“Ese acto traerá aparejadas otras intervenciones quirúrgicas del corazón, porque la coronariografía, o la angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP), mínimamente invasivo para desbloquear las arterias coronarias y permitir el flujo de la sangre sin obstáculos hacia el músculo cardíaco, puede llevar a otra de mayor envergadura porque no se resuelve el problema”.

–¿Es cierto que si una persona joven sufre un ataque al corazón no sobrevive, mientras un anciano sí?

–Falso, es un mito. Un corazón de 30 años está más fuerte y preparado para resolver el problema, solo que a estas edades es más aparatoso y cuando uno solo muere es traumático, pero no se pregunta cuántos adultos mayores fallecen por esta causa, se ve más normal. Lo mismo es mortal en una edad que en otra.

“Lo que sí es diferente que ya ese miocardio de 30 años está afectado y el de 70 o más llegó hasta ahí de una mejor manera”.

–Un advertencia bien general…

–Cuando haya dolor en el pecho ir al médico. Es mejor comprobar que duele por estructuras ajenas al corazón, a que sea esta la causa y se pase por alto.

“Nunca fumar y si lo hace eliminar ese hábito. Una tacita de café, una cerveza un día, bien, que lo haga, fumar no, no hay cabida para la nicotina, y tomar una copa de vino diaria sí, no más, si es tinto mejor, es el de más propiedades antioxidantes, y caminar como ejercicio, entrenar al corazón es vital. Si camina hacerlo lejos de los horarios del sol fuerte, Ingerir la aspirina como la oriente el médico porque es un antiagregante plaquetario, la dieta verde resulta muy aconsejable, no hay dudas de que los vegetales protegen el corazón”.

