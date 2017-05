Exotismo sobre la típica llanura

NAJASA, CAMAGÜEY.- Sin alistarse en un safari africano, cebras, antílopes… y vacunos Ankole Watusi con tarros enormes, aparecen a la vista o al alcance de las manos en la cuadra junto a caballos criollos y foráneos de raza fina, en un ambiente bucólico exuberante que enriquecerá —como en sus mejores épocas— la fauna y la flora de más de 4 000 hectáreas protegidas (unas 300 caballerías) de la Sierra del Chorrillo, en Najasa.

El General de división Ramón Pardo Guerra saluda a Residió, “El Negro” de La Belén. Foto: Otilio Rivero Delgado/Adelante“El Negro” no es de ese color y mucho menos de talla atlética, pero por el nombre de Ersidio García Martí nadie lo conoce en la intrincada comarca, y a los ochenta y tantos años de edad muchas veces los recuerdos no cabalgan igual de rápido que las palabras, aunque no deja un solo día de montar a caballo desde “Manolín” hasta el rancho La Belén.

“Desde que triunfó la Revolución trabajo en La Belén, y aunque jubilado mi amigo, el Comandante de la Revolución Guillermo García Fría, me dejó de “asesor” para ver lo que se hace bien y lo que se hace mal… por eso sigo aquí”, me dijo después de saludar con respeto de campesino a campesino al General de División Ramón Pardo Guerra, a su paso por el rancho, acompañado de otros integrantes del Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba.

En La Casona, Roilen Morales, administrador de la instalación ecológica, explicó detalles históricos de La Belén y sobre la restauración de ese sitio que, en tiempo récord y con calidad, han logrado los constructores del Micons dirigidos por Manfredo Melián Mora:13 habitaciones, salón restaurante y piscina... para el turismo nacional y extranjero mediante la agencia Ecotur.

Otra conversación interesante sucedió con Mayra Almeida, al frente de la brigada Cuito Cuanavale, de Recursos Hidráulicos, que enfrenta los embates de la sequía, “atrapando” en tuberías plásticas manantiales y ojos de agua aislados que brotan a flor de suelo y permitirán que vuelvan a renacer la flora y la fauna: la garza azul, el gavilán de monte, la codorniz, la torcaza cuello morada, el zunzún, la cotorra, el catey, la lechuza, el sinsonte, el tomeguín de la tierra… unas 126 especies de aves y 56 de mariposas que dibujan colores sobre el verde lienzo montañoso.

En Santa Justa, las aguas del río San Pedro son aprovechadas y rehabilitados los viejos sistemas de regadío. Foto: Rolando Sarmiento Ricart/Adelante

NUEVOS JINETES SALTAN LA SIERRA

Constructores de la Tarea Confianza, del Ministerio del Interior, también dan los toques finales en la inversión millonaria de rehabilitación del seminternado de primaria Batalla de Guisa y la recuperación de la pista de equitación aledaña (construida en los años 1990-1991) para la preparación de bisoños jinetes en la zona ganadera, y para la celebración de torneos ecuestres que tanto gustan a los habitantes de Najasa y los vaqueros vecinos.

MANIGUA EN RETIRADA, HÁGASE LA LUZ

El guajiro cubano es creyente-vidente, lleva en la punta del machete el aforismo vista hace fe, por eso y por más, Fidel creó la campaña de alfabetización y después expresó: “Al pueblo no le decimos cree, le decimos lee”, y aunque se ha leído en distintos medios de prensa de Camagüey que más de 3 000 hectáreas de monte tupido se han desbrozado, roturado, preparado para grandes siembras de cultivos varios y muchas ya retoñan, eso hay que verlo, que es cuando la proeza de los hombres del campo que creen y trabajan convierten improductivos paisajes agrarios en escalonadas cosechas que deben ser sostenibles.

Hace algunos meses a la casa de Manuel Julián Portieles Ojeda, en predios de Santa Justa, Vega I y Vega II, donde vive hace 20 años, no se podía llegar ni en helicóptero y las vaquitas cercadas de manigua ni pastos tenían. Hoy en carros ligeros lo visitan muchas veces para saber qué le hace falta para plantar “comida” en la tierra preparada, bajo sistemas de riego recuperable y la electrificación aparejada que beneficiará a más de 21 familias de la zona.

En esa otrora fértil planicie, a la vera del río San Pedro, que corre hacia la arrocera Ruta Invasora en el medio sur de Vertientes, están listas casi 50 caballerías de suelo fecundo.

El campesino Portieles está convencido de que en la integración está el éxito productivo. Foto: Otilio Rivero Delgado/Adelante“Vamos a sembrar primero maíz para que cuando se le eche el líquido al retoño del marabú, el maíz resistente al hormonal sea una cosecha segura. Después, podemos diversificar con el plátano, la yuca y el boniato otros cultivos varios…”, dijo Portieles al General de División Pardo Guerra; al miembro del Comité Central, Jorge Luis Tapia Fonseca y a la diputada Isabel González Cárdenas, presidenta de la Asamblea Provincial, y seguidamente les hizo saber el interés que muestran los campesinos lugareños por incorporarse a la producción de alimentos tras ver la integración estatal y privada en el proyecto agrario que avanza sobre tierras ociosas por más de tres lustros.

La activación de viejos sistemas de irrigación y la construcción de nuevos canales y aguadas electrificadas por el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) o a través de paneles solares para el fomento de cientos de hectáreas de sembradíos y el servicio eléctrico de decenas de familias rurales, fue destacado por los integrantes del Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba al término de su periplo por Camagüey, que incluyó, además, las unidades agrícolas de Guayabito e Ignacio Agramonte, en el municipio de Vertientes.

Los negros y fértiles suelos de Guayabito, en Vertientes, disponen de canales renovados, surtidos por la micropresa El Mayor. Foto: Rolando Sarmiento Ricart/Adelante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.