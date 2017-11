La fuerza del archivista

CAMAGÜEY.- Poco antes de llegar al Archivo Histórico de la Provincia una voz me decía que el trabajo del archivero era una bicoca. No fui el único en pensarlo. Encontré opiniones de jóvenes y viejos integrantes del colectivo que subestimaron y minimizaron esa labor en su momento. En fin, coincidían conmigo: una bicoca. Pero las ideas de simpleza cedieron en ellos con la práctica, y en mí, tras conocer de sus experiencias la fabulosa combinación de meticulosidad, paciencia y vigor requerida en el oficio.

Cada espacio del antiguo inmueble, situado en la céntrica calle Martí esquina República, además de valiosa documentación, guarda la esencia espiritual de Joaquín Llaverías Martínez, quien dedicara gran parte de su vida a la preservación del patrimonio documental y quedara nombrado director del Archivo Nacional de Cuba el tres de noviembre de 1922.

Con la misma consagración del también capitán del Ejército Liberador, el personal del centro recuerda esa fecha y transpira esfuerzos en la calidad de la prestación de servicios a los investigadores, al cuidado del material histórico y de las páginas por donde confluyen nuestras memorias.

ENERGÍA INTERNA

Lilian Díaz Barranco apoya en la sala de investigación el trabajo de estudiantes y profesionales.En 30 años como plantilla de “el archivo”, Lilian Díaz Barranco me demostró que se puede ser un verdadero trotamundos cuando dominas en tu profesión los pequeños saberes y te mueves alrededor de ella con la facilidad de un pez en el estanque: “Comencé en el 1988, con 26 años, en una plaza de jefa de grupo de restauración y luego roté por las diferentes salas que tenemos. Primero por el local de restauración, después en la sección de descripción de documentos y ahora estoy en la sala de investigación para atender a profesionales y a estudiantes universitarios.

“Al no existir una especialidad para esta labor, sentí el miedo inicial de encarar lo nuevo, pero recibí cursos y posgrados en los que obtuve las herramientas necesarias para enfrentar mis tareas cotidianas”. Con una mirada franca y a la vez dolorosa Lilian agrega cuánto sufre al trasladar de un lado a otro los documentos pesados porque “hay protocolos notariales de más de veinte libras y yo, en jarana, les digo a las personas que así me mantengo en forma”.

En una entidad donde más de la mitad de su personal son féminas, las manos de Yohán Pérez García resultan útiles. Él es informático, sin embargo ha aprendido a desdoblarse como una especie de hombre orquesta.

“Debo velar por el funcionamiento adecuado del sistema de redes de la institución, sus perfiles en facebook, twitter y linkedIn y, por otro lado, me desempeño como estacionario del centro. Esa responsabilidad implica el almacenamiento y sustracción de los documentos, sin olvidar su pertinente conservación en los depósitos”.

No duda el joven en abundar sobre el protagonismo de la nueva generación en los diferentes espacios de superación que ofrece el Archivo Provincial y se toma de referencia: “He asistido a eventos de magnitud nacional como el Taller de Historia y Archivística, que se efectúa cada dos años, y allí he aprendido de las excelentes ponencias. Pienso continuar creciendo en mis obligaciones y no temo a retos mayores en el futuro”.

CREACIÓN Y PODER

La experiencia de Regla Aldana Torres en el rescate del patrimonio documental la convierten en uno de los baluartes del local de restauración. Regla Aldana Torres habló con tanta soltura, sutileza y fluidez del proceso de conservar un manuscrito histórico que casi le pido los instrumentos para intentarlo. Pero todo quedó allí, en el “casi”. Ella disertó sobre el tratamiento a los documentos, sobre la operación del descosido, sobre el sacudido de las hojas, sobre su lavado, sobre su secado, sobre el laminado, sobre la minuciosa restauración realizada a ojo de orfebre para no cometer errores.

Cuando mencionó el instante de la encuadernación, la obra parecía terminada ante mí.

“Me identifico por completo con este oficio al cual entregué ya más de tres décadas y deseo seguir trabajando en pos del resguardo de la salud de la historia en la provincia”, dijo convencida Aldana Torres.

Una de las facetas que ha potenciado e incrementado las posibilidades del centro, además de la oportuna asistencia a quienes buscan información, ha sido la de la investigación. Su subdirectora, Niurvys Osorio Suárez, me cuenta acerca de ese particular porque de su propio ingenio han nacido claves para combatir las plagas que más proliferan en los almacenes.

“En mi pesquisa Alternativa para la conservación de las fuentes documentales, que expuse en la Preconvención del Medio Ambiente en la Universidad de Camagüey, plasmo los beneficios del uso de la raíz del vetiver para repeler al comején, y después de una serie de estudios durante un período determinado, por el Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal, no se observaron rastros del insecto”.

Niurvys Osorio Suárez. subdirectora del Archivo Histórico y a la vez investigadora activa de la institución.Segura del rol fundamental del archivista en las sociedades, Niurvys comenta cómo la ocupación nunca caerá en la lista de las obsoletas, aunque las tecnologías la amenacen con su avance vertiginoso y refiere cuáles son los indicadores para ingresar en la entidad donde labora: “Existe un comité de expertos que evalúa a los interesados en integrar nuestro colectivo y tomando como punto de partida su nivel educacional le corresponderá una plaza de técnico superior o especialista”.

A los festejos por su día, el personal del inmueble sumará otro motivo de alegrías: el aniversario 49 de la fundación del Archivo Provincial acontecido el cuatro de noviembre de 1968. Entre ese cúmulo de satisfacciones y después de remover por un buen rato la historia, las páginas y el polvo de las palabras me percato que vale la acción de subestimar, de pensar en posibles “bicocas” si luego la realidad te golpea con la fuerza de la verdad de quienes construyen, a su manera, la historia.

