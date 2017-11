Oriente unido, otra vez desde el Camagüey

CAMAGÜEY.- Como en aquellos años cuando de la manigua oriental cubana llegaban los bravos guerreros a parir la patria nueva con pujos de unidad desde Guáimaro, Jimaguayú y La Yaya; el Camagüey sirvió nuevamente para unificar criterios revolucionarios. Desde las cinco provincias que componen, junto a la tierra de Agramonte, la Región Estratégica Oriental, llegaron las principales autoridades de los Consejos de Defensa para trazar el camino de la recuperación tras el paso del huracán Irma.

El General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín guio a los visitantes por varias zonas de Esmeralda, municipio más afectado del territorio. Quiso el Héroe de la República de Cuba que la proeza que se forja en Nuevo Moscú, Jaronú, la 82 y Jiquí sirviera de ejemplo para el empeño reparador del este cubano.

Adelante.cu comparte las impresiones de varios de los visitantes.

General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, Jefe de la Región Estratégica Oriental:

Lo que los camagüeyanos han logrado en lugares como Jaronú es muestra de su estirpe de combate. He convocado a los dirigentes del oriente para que vean la magnitud de este trabajo. Solo saldremos adelante con unidad y firmeza y lo que hemos visto aquí ratifica la certeza de Fidel y Raúl: Sí se puede.

Filiberto Azcuy Aguilera, bicampeón olímpico de lucha grecorromana:

Desde que vi las primeras imágenes de mi tierra por la televisión me preocupé mucho. De inmediato me comuniqué con la familia, los amigos y las autoridades del municipio para saber la situación. Todo este tiempo estuve cumpliendo con un compromiso internacional y en cuanto regresé, partí hacia acá a darle apoyo a mi gente. Imagínate cómo me sentía si yo no puedo estar tres meses sin venir a Esmeralda. Es un alivio estar aquí ayudando espiritualmente.

Alexis Leyva Machado (Kcho), artista de la plástica:

Soy hijo de Fidel y mi misión es continuar su obra, por eso fundé la brigada Marta Machado para intervenir en zonas afectadas por fenómenos naturales. Recuerdo que Fidel me dijo en broma que me iba a "embarcar" porque este sería un trabajo que me robaría mucho tiempo, pero de él aprendí que los artistas no crecen para ser famosos, crecen para ser útiles. Dejaremos nuestra huella en escuelas y casas, acompañaremos al pueblo en su épica lucha.

Nancy Acosta Hernández, presidenta del gobierno en Guantánamo:

Es muy reconfortante lo que hemos visto. La inventiva y la armonía laboral de todas las fuerzas de la sociedad han permitido un avance significativo. A un año del paso de Matthew, ya Guantánamo está a un 98 % de recuperación. Por eso inmediatamente enviamos nuestra solidaridad y experiencias positivas a Camagüey. Hoy sentimos un gran orgullo al ver a este pueblo levantándose.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma:

La cohesión entre las entidades estatales, las organizaciones de masa y las bases productivas para resolver los problemas en el fondo habitacional es algo digno de recoger en la historia.

Aquí han aprovechado las potencialidades de cada comunidad e incluso los recursos forestales que Irma dañó. Me voy muy satisfecho de ver el impacto de las brigadas de linieros y trabajadores de la construcción que enviamos a apoyar. Los granmenses siempre estarán dispuestos a luchar junto a ustedes.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del PCC en Holguín:

Es increíble que este municipio esté a más del 90 % de su recuperación. Es la Revolución, es la obra del Comandante. Nos llevamos varias prácticas que materializaremos en Holguín. La iniciativa del General Espinosa ha servido para unirnos en la recuperación de nuestra región estratégica y el país todo.

Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del PCC en Las Tunas:

El movimiento popular que hemos visto aquí nos reconforta mucho. En Las Tunas estamos trabajando de manera similar en la solución de los problemas de cada comunidad y de aquí nos llevamos algunas experiencias que pondremos en práctica, principalmente en la construcción de viviendas. Gracias otra vez a Camagüey por su ejemplo de unidad.

