Con vista fina se mira el mar en Punta Gorda

NUEVITAS, CAMAGÜEY.- Caminar cuatro kilómetros de litoral para allá y para acá, voluntariamente, lo mismo bajo el sol del mediodía que en la madrugada, se ha vuelto parte de la vida de 25 personas en Punta Gorda, Nuevitas. Ellos son integrantes del Destacamento Mirando al Mar Eduardo Ricardo Martínez, uno de los doce que impiden en las costas camagüeyanas que las ilegalidades penetren tierra adentro.

Eduardo Silverio DiepaEl mayor Eduardo Silverio Diepa, oficial de la jefatura de las Tropas Guardafronteras (TGF) en Camagüey, destacó la importancia que tiene para el Ministerio del Interior y para las TGF el trabajo de los destacamentos.

"Es el pueblo organizado desde los poblados costeros defendiendo en su trinchera las conquistas de la Revolución; juntos somos veladores de la Patria. Los grupos no se limitan a recorrer la costa en busca de recalo de sustancias ilícitas, sino que se convierten en impulsores de actividades en cada una de las comunidades, que son las más aisladas. Hoy tenemos varios kilómetros de costa en los que las tropas nuestras no permanecen, pero allí están los CDR cumpliendo el rol de proteger las fronteras cubanas de las drogas, la caza ilegal, el contrabando de los recursos marinos y las salidas ilegales del territorio nacional”, explicó.

En Nuevitas hay cinco destacamentos más, dos en la cabecera municipal y tres en Santa Lucía. Otros municipios cuentan con esta forma de vigilancia: Minas, Sierra de Cubitas, Esmeralda, Florida y Santa Cruz del Sur.

PUNTA GORDA DESDE ADENTRO

Edilberto Ricardo ReyesLa tropa tiene 25 integrantes, de ellos 18 jóvenes y cuenta todavía con cuatro fundadores. Además, los niños de la comunidad tienen su propio grupo. “Nosotros apoyamos, noche por noche, a los custodios del fondeadero de barcos, cada dos o tres recorremos el litoral y en cuanto vemos algo raro, enseguida se lo comunicamos a los compañeros del Minint para que vengan y actúen. No solo en el mar, sino en la comunidad, todo lo que sea ilegal compete al destacamento.

“Hemos evitado dos salidas ilícitas, nos dimos cuenta que había personas con maletines muy cerca del muelle, llamamos a los Guardafronteras, evitamos la salida y quién sabe si les salvamos la vida también. “Otra vez vimos a un grupo de extranjeros con casas de campaña dispuestos a acampar muy cerca de aquí, pero esto es una zona vedada, informamos y recibimos el apoyo de las TGF y los compañeros de Inmigración. De la misma forma accionamos contra la pesca ilegal y todo lo que puede afectar los ecosistemas marinos”, declaró con pasión por lo que hace, el jefe del destacamento Edilberto Ricardo Reyes, quien subrayó la importancia del trabajo preventivo.

ABUELOS Y NIETOS CUIDAN LA PUNTA

Cristian Ricardo CruzCon solo trece años, Cristian Ricardo Cruz, pionero de la secundaria Ignacio Agramonte, del municipio de Nuevitas, conversa sobre la satisfacción que le da ayudar a sus padres en los recorridos por el litoral. “A mí me encanta el mar y me molesta que lo usen para hacer cosas ilegales o que pesquen donde no se debe, por eso soy miembro del destacamento infantil y cuando sea grande pienso pertenecer al de verdad”, dijo el niño mientras buscaba un hilo para irse a pescar.

A sus 82 años, Alcides Cruz Ayala recorre, casi con la misma energía de un joven, los cuatro kilómetros que tiene bajo su responsabilidad. Su entusiasmo contagia y sirve de motivación para otros. “A veces camino hasta diez kilómetros, pero me mantendré aquí mientras viva, pues el trabajo de nosotros es muy importante”, dijo orgulloso de su labor el fundador más viejo de los cuatro que quedan con vida.

Alcides Cruz Ayala Él, junto a Rosa Carret Heredia, Josefa Reyes Vázquez y Andrés Quintero echaron a andar este grupo de valientes personas que no le temen a lo que puedan encontrarse, al que se le han sumado sus hijos, nietos, sobrinos, en fin, toda la familia, amigos y vecinos, siempre con la vista fina sobre el mar de Punta Gorda.

