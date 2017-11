Con Kcho pa’ lo que sea...

Fotos: Leandro Pérez Pérez/AdelanteESMERALDA, CAMAGÜEY.- Hace unos días, en un recorrido por las zonas en recuperación tras el paso de Irma, nos encontramos con uno de los artistas de la plástica más reconocidos en Cuba: Alexis Leyva o Kcho como lo llaman todos. Aunque esta vez no hacía el arte al que nos tiene acostumbrados, se“batía” con su equipo en la mejora del pueblo de Jaronú.

“Estamos ayudando en todo lo que se pueda, desde levantar en una casa hasta alegrar a una persona. Eso lo hemos hecho siempre. En el 2008 fuimos a Santa Cruz del Sur cuando pasó el huracán Paloma, ahora estamos aquí e iremos hacia donde haga falta”, comentó.

“Estoy convencido que no hay obra más importante que la felicidad humana. Trabajamos para lograr eso y el bienestar colectivo de los cubanos”.

Acompañado de unos muchachos de la provincia de Guantánamo, Kcho ayuda actualmente en las obras constructivas que se desarrollan en el hotel del poblado, el levantamiento de cinco casas, reparando el círculo social y haciendo presentaciones culturales para los niños.

“Creo mucho en el trabajo combinado. No logramos nada con ir a cantar a un lugar afectado y no arreglar algún hogar. Estoy convencido que si existe unidad entre los que construyen y el arte, le podemos hacer más llevadera la vida a estas personas".

“El cubano en estos momentos quiere recuperar lo que se ha perdido, porque no estamos acostumbrados a perder cosas. Cuba es un país que se ocupa de sus ciudadanos con una voluntad férrea del Estado. Casi nunca vemos ejemplos como este en el mundo. Eso es Cuba, es nuestra realidad, así somos”.

—Han pasado más de 20 días desde su llegada a la comunidad de Jaronú y el tiempo parece no preocuparle. ¿Hasta cuándo lo tendremos por acá?

—Pues hasta que sea necesario. Esa es mi forma de hacer arte: ayudar, construir. El sueño más grande de mi vida es aportar al pueblo y a la Revolución. Este es el arte que me interesa, el que está de frente y directo al pueblo.

“Soy hijo de Fidel y mi misión es continuar su obra, por eso fundé la brigada Marta Machado para intervenir en zonas afectadas por fenómenos naturales.

“Recuerdo que Fidel me dijo en broma que me iba a ‘embarcar’ porque este sería un trabajo que me robaría mucho tiempo, pero de él aprendí que los artistas no crecen para ser famosos, crecen para ser útiles.

Dejaremos nuestra huella en escuelas y casas, acompañaremos al pueblo en su épica lucha. Con Kcho se puede contar pa’ lo que sea”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.