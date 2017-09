¿Inusual la aparición de tres ciclones simultáneamente?

CAMAGÜEY.- La aparición en las cuencas del Atlántico, el Caribe y el Golfo de México de tres ciclones es un evento poco usual, aunque la literatura meteorológica recoge reportes en la década del ’50 del pasado siglo en el libro Huracanes del Caribe.

Hace varios días aparecieron en el mapa Katia, Irma y José. Ahora se mantiene José, que no ha desaparecido aún, y se añadieron María y Lee.

El tema lo abordó en entrevista para Adelante el profesor Roger Rivero Vega, investigador del Centro Meteorológico de Camagüey, con 44 años dedicados a ese apasionante y complejo mundo, después de estar antes más de un lustro como profesor de diferentes asignaturas en la Universidad de La Habana.

“En 1950 ya hubo algo así, se registraron tres huracanes al mismo tiempo y ese hecho está recogido en el libro: Huracanes en el Caribe. ¿Cuántas veces ha ocurrido después? No dispongo de actualización de tal hecho, probablemente no se haya publicado nuevamente un artículo sobre este caso particular.

Sin embargo, con respecto a que haya habido simultáneamente tres huracanes, incluyendo uno de fuerza cinco en la escala Saffir Simpson y “menos de diez días después aparezca una situación semejante con un huracán (María) de intensidad fuerza cinco, sí realmente dudo mucho de que haya sucedido este hecho de ocurrencia cercana en el tiempo”.

—¿A qué obedece ese fenómeno?

—Realmente, el huracán es un fenómeno extraordinariamente complejo, necesitan para producirse de una perturbación atmosférica previa, de una situación de buen tiempo no surge. Lo hace en lugares donde previamente se producen perturbaciones, digamos zonas de bajas presiones que empiezan a evolucionar hacia el estadio y la velocidad no está organizada y estructurada en la medida tal para que se forme.

“Ellos necesitan una estructura horizontal y vertical de la atmósfera altamente organizada para funcionar como tal. A las diez de última es un motor térmico que necesita una estructura para funcionar y mantenerse en activo”.

Dijo que el origen del huracán, dónde se va a formar, cuáles son los factores predisponentes que llevan a una zona de bajas presiones o a una perturbación atmosférica a organizarse y evolucionar como huracán, está en pleno debate en la comunidad científica internacional.

Precisó que no existe un modelo único, una sola teoría que diga con suficiente antelación, en este lugar va a producirse un huracán, mientras argumentó que los meteorólogos llaman a eso el disparador o el gatillo del disparador que desencadena el proceso, mediante el cual los vientos, la nubosidad y otros factores atmosféricos se organizan con estructura de ciclón tropical, de presión de tormenta tropical o de huracán, de una u otra intensidad.

El entrevistado, quien fue experto de Naciones Unidas en Meteorología, Premio Nacional de Meteorología 2007 y de Medio Ambiente en el 2016, explicó que dónde surgen los huracanes es otra cosa, generalmente se producen sobre zonas marítimas, donde la temperatura superficial del agua de mar es superior a los 27 grados Celsius.

“Eso, añadió, no ocurre en todas las áreas oceánicas del planeta ni en todas las épocas del año, por lo tanto, están bien definidas cuales son aquellas donde las zonas de las temperaturas del agua de mar son favorables para la formación de tormentas tropicales”.

Seguidamente razonó que “analizando el problema sin entrar a realizar cálculos complejos, sino con una apreciación de carácter general, podemos decir que con el cambio climático las temperaturas van a subir en la atmósfera y de un modo semejante en las aguas oceánicas.

“Lo primero que se ve es un aumento en la intensidad de la tormenta tropical, que en condiciones atmosféricas tradicionales pudiesen alcanzar una categoría tres o semejante, en las condiciones actuales y futuras, con más probabilidad de todavía tormentas tropicales con fuerza superior; este año ese efecto estuvo más allá de lo esperado”.

“Cuba en realidad, según recuerdo, ha sido afectada por cuatro o cinco huracanes de categoría cinco en su historia, sin embargo, las cifras pudieran verse superadas en el futuro con el cambio climático, en la medida que aparezcan más frecuentemente los huracanes de gran intensidad”.

—¿En un futuro en nuestra región es probable aumenten en intensidad olos ciclones?

—Sí, es lo más seguro. De huracanes se puede hablar de muchos tópicos, pero donde hay más consenso internacional es en el hecho de que con el cambio climático la tendencia es que aparezcan con mayor intensidad, abría más energía disponible en la atmósfera y en la parte superficial de los océanos para alimentar estos fenómenos.

“La energía de un un huracán está asociada al viento y es proporcional al cuadrado de la velocidad de los vientos, a medida que la velocidad del viento se hace más alta, la energía sube más rápidamente, no de forma lineal, sino de manera violenta, es decir, que un huracán de fuerza 4 es mucho más destructivo que de fuerza 3”.

Rivero Vega no descartó la posibilidad de que tres ciclones al mismo tiempo puedan repetirse en el futuro, aunque es un pronóstico riesgoso. “Si ya sucedió este año, no vemos causa que no pueda repetirse en años futuros”.

El también vicepresidente de la Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola, con un amplio aval en la impartición de clases acerca del impacto del cambio climático sobre agricultura en países del Caricom y en otras regiones del planeta, estima que es importante que se estudie la problemática de la frecuencia suscitada este año de tres fenómenos al mismo tiempo.

“No debo omitir que se han hecho experimentos de carácter numérico, o sea, modelos computacionales que no están destinados a simular el ciclo de vida de los huracanes sino el comportamiento y la evolución del clima, pero que de forma indirecta ha sido posible identificar en los modelos la formación de fenómenos atmosféricos de los huracanes.

“Todavía falta mucho para caminar en esa dirección, se requieren modelos numéricos-atmosféricos complejos, pero es una línea de trabajo que debe ser fortalecida de manera sostenida, porque el cambio climático, muchas veces lo queremos ver como un cambio de la temperatura y las lluvias y como la subida del nivel del mar. El cambio climático es mucho más que eso, va a cambiar la intensidad y la frecuencia de tormentas eléctricas, de los huracanes, de las tormentas locales severas, como los tornados”.

