Un Balón de Oro en Minas

CAMAGÜEY.- Aunque la noticia ya era “periódico viejo” en Minas, muy pocos habían visto aquella maravilla. Otros simplemente no creían que aquel muchacho flacucho que pasa las tardes detrás de un balón en el terreno de Sebastopol fuera capaz de ganar semejante lauro.

Por eso los cientos de asistentes al juego de la tercera fecha de la quedaron atónitos cuando en el entretiempo York paseó su flamante trofeo, idéntico al que hace una década se reparten dos dioses del fútbol: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

York Alejandro González sabe que el suyo no es el que otorga la revista especializada France Football, ni la FIFA al mejor jugador del año; pero tiene la certeza de que es el mayor lauro que pudo merecer un futbolista cubano de su categoría.

Resulta que el mineño integró la selección cubana sub-15 al Cayman Airways International Youth Football Cup que concluyó el pasado día 7 de mayo con la victoria de su equipo. En la final derrotaron, nada más y nada menos que a la filial del Manchester City de Inglaterra.

La copa agrupó ademas a equipos del Caribe y Norteamérica, donde destacaron las selecciones de Honduras, Jamaica y Estados Unidos. York Alejandro, quien juega en la posición de contención, resultó líder goleador (seis dianas) y el Jugador Más Valioso, gracias a su despliegue físico y entrega.

'Tuvimos apenas una semana para prepararnos. Casi no contábamos con información de los demás equipos, pero nos sentíamos confiados por la unidad de todos. El año anterior habíamos sido goleados en la final; en esta ocasión supimos sobreponernos a un gol en contra y ganamos 2-1 al Manchester City.“Ellos sabían jugar la pelota, pero no querían esforzarse del todo. Para nosotros sí tenía mucho interés cada juego, y es un gran logro para Cuba porque no acostumbramos a competir fuera del país”.

Los cubanos se impusieron en la fase clasificatoria a los conjuntos de Bahamas Tottenham; con marcador de 8 goles por 0; luego sobre el Ceiba FC Honduras (4-2), mientras igualaba en la última fecha a 2 goles, ante el Harbour View FC, de Jamaica.

En la fase semifinal Cuba goleó 4-0 al Cavaliers Soccer Club jamaicano, con tres dianas decisivas de York Alejandro.“Soy medio centro y el entrenador me dio libertad de atacar y aprovechar cada opción, pero me gusta también defender. Las armas fundamentales eran nuestros delanteros y la unidad. Con ello nos sobraba para ganar. Cuando marqué tres veces en la fase semifinal me informaron que era el líder con 6 goles. Fue una experiencia increíble. Me erizaba cuando me premiaban. Sentí mucho orgullo por mis entrenadores y la gente que me sigue”.

En Minas York ya es un ídolo, hay que ver cómo lo felicitan y abrazan en cada esquina. Él, que aún no pone los pies sobre la tierra, solo piensa en jugar en el terreno de sus amores: Sebastopol.

“En mi pueblo el recibimiento ha sido excelente. Dedico este resultado a mi familia y a mis compañeros de equipo quienes ya nos preparamos para la final de nuestra competencia escolar. Luego participaré con el ‘Cuba’ en un torneo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en los Estados Unidos a finales de año. Ahora queda esforzarme más para crecer como atleta”.

Mientras hablamos, York desviaba la vista hacia la cancha, donde Los Miuras de Camagüey y los Tiburones de Ciego de Ávila se preparaban para su choque de la Liga Cubana de Fútbol. Quizás en unos años estés entre ellos, quizás en alguna liga de Europa…

“Siempre vengo a verlos y a veces quisiera entrar a jugar. Yo creo que de mi esfuerzo depende mi carrera futura, ojalá algún día pueda participar en una de las mejores ligas del mundo, imagínense cómo se pondría la gente en Minas...”.

