Grand Slam de Moas da victoria a Camagüey

CAMAGÜEY.- Leonel Moas hijo conectó el primer cuadrangular con las bases llenas de su carrera, para definir la victoria de los Toros 5-4 frente a Artemisa, en el último juego de esta subserie particular de la 57 Serie Nacional de Béisbol.

Otra vez el manager visitante puso un lanzador zurdo en la lomita, Ricardo Martínez, pero en esta ocasión el tiro no dio en el blanco.

En el segundo capítulo los Cazadores habían tomado la delantera frente al abridor José Ramón Rodríguez con tres carreras producto de dos indiscutibles y un error del camarero Humberto Bravo.

Frank Madam Luego en el quinto, los camagüeyanos aprovecharon el descontrol de Martínez para llenar las bases y tras el boleto a Alexander Ayala que trajo la primera carrera forzada, llegó el enorme batazo de Moas en conteo de tres bolas y dos strikes.

El juego quedaría en familia pues “Pepe” Rodríguez, cuñado de Moas, se anotó la victoria pese a permitir otra carrera en el sexto por inatrapable impulsor del matancero Yariel Duque. Frank Madam continuó con su excelente actuación en la presente temporada al lanzar las dos últimas entradas sin permitir hits y propinando tres ponches para apuntarse punto por juego salvado.

Con este triunfo, el número 13 de la campaña con 17 derrotas, Camagüey evitó la barrida ante Artemisa y se colocó en el decimotercer puesto de la tabla general a tres unidades de Granma (16-14), que marca la zona clasificatoria.

Al final del encuentro el héroe de la tarde, quien festejaba junto a su padre Leonel y su hermana Enedys, dijo a Adelante Digital que “sabía que el pitcher contrario iba a tratar de no darle la base por bolas y se preparó para hacer un swing fuerte. La recta se quedó alta y salió el jonrón, es uno de los más largos que he dado. Estoy muy contento por aportar en este éxito tan importante y espero que no sea mi último Gran Slam de la Serie.”

A partir de este sábado, los Toros entrarán en su penúltimo compromiso como home club cuando reciban en el Cándido González a los Gallos de Sancti Spíritus (15-15). Por los de casa subirá al box en el primer pleito el derecho de San Serapio Yariel Rodríguez.

