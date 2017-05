En scrabble se juega Stevens (+Galería)

CAMAGÜEY.- Por estos días esta localidad se convirtió en la capital mundial de quienes se empeñan en llevar su mente hasta los límites más insospechados. El Centro de Convenciones Santa Cecilia acogió a una buena parte de los mejores exponentes cubanos e internacionales del go, el scrabble, el bridge, las damas y el ajedrez, durante la Conferencia Internacional de Deportes Mentales, organizada por la Casa de altos estudios camagüeyana.

Fue allí que Adelante digital “capturó” a Miguel Stevens Gómez, actual campeón nacional de scrabble y, además, bronce mundialista en ese popular juego de mesa. Dos éxitos a los que lo condujo un camino al que llegó casi de forma intuitiva.

“Yo sabía que existía el juego, había leído libros en los que se le mencionaba y lo había visto en películas, pero no tenía idea de si en Cuba se practicaba de manera seria, con un calendario como en otras partes del mundo. Un día dio la casualidad que llegué a la biblioteca Rubén Martínez Villena, de La Habana, y se estaba desarrollando un torneo, me acerqué al grupo Cuba Scrabble y hasta el día de hoy. De eso hace ya diez años”.

El grupo desarrolla una amplia labor de promoción entre personas de todas las edades, y los primeros y segundos sábados de cada mes organiza torneos e imparte clases para los interesados en adentrarse en el apasionante mundo de ese juego destinado a formar palabras sobre un tablero de 225 casillas.

—¿Qué preparación debe poseer un jugador de scrabble?

—La experiencia me ha demostrado que hay que jugar mucho. En La Habana, que es el único lugar del país donde se practica organizadamente, tenemos un sistema de torneos que favorece nuestra preparación, con sistema ELO incluido. También hay que leer mucho, no solo diccionarios, como algunos pudieran pensar, sino de todo lo que se pueda, porque este juego demanda una cultura general.

—Háblame de tu participación en el Campeonato Mundial de Scrabble en español.

—En el 2014 tuvimos el privilegio de organizar en La Habana ese evento, durante el cual obtuve el tercer lugar de la modalidad clásica y el séptimo de la duplicada. Esa fue mi contribución al segundo puesto de Cuba en la clasificación por equipos. Fueron días en los que pudimos medirnos a jugadores de un tremendo nivel, que en lo particular me obligaron a crecer como atleta. Buena parte de los resultados que he alcanzado desde entonces se debieron a aquella oportunidad, la cual espero repetir con mejores desempeños.

—¿Cómo valoras la salud del scrabble hoy en Cuba?

—Depende de la divulgación que le demos. Este es un juego con muchos valores, pues exige trabajar con las palabras, por lo que potencia la cultura general y el conocimiento del idioma. Pienso que se debiera difundir más. Quién sabe, a lo mejor de aquí a unos años podamos contar con un campeón mundial cubano.

