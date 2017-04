El ciclista austríaco Jacob Zurl llega mañana a Camagüey

CAMAGÜEY.- En las primeras horas del día 20 de abril, se espera que transite por esta provincia, las más extensa y llana del país, el ciclista austriaco Jacob Zurl, quien planea recorrer la isla en la modalidad non-stopping ride, desde las punta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio, en solo 60 horas.

Según una entrevista concedida a Cubadebate el deportista austriaco declaró que este era un proyecto difícil. "La distancia no es el problema. Ya antes la he recorrido sin parar, pero están las condiciones de las calles, la humedad…".

“Un recorrido sin detenciones no significa que no pararé en algún momento. Habrá varias situaciones en que tendré que detenerme para orinar; si la luz del semáforo está en rojo… Un recorrido sin paradas significa que desde la arrancada hasta la llegada el tiempo está corriendo y si, por ejemplo, comienzo a sentirme mal porque la humedad es muy alta o tengo problemas en la noche, quizás pueda hacer una parada por 15 o 20 minutos para un masaje. No será una carrera por etapas, ni dormiré ocho horas y comenzaré al otro día, como ocurre en las tradicionales vueltas ciclísticas. Pienso recorrer la isla en un tiempo de 55 a 60 horas posiblemente”

En 2014, Zurl recorrió en 38 horas y 40 minutos el Himalaya a través de la autopista Leh-Manali. Atravesó más de 500 km con una altura promedio de 4000 metros. El Himalaya es un lugar muy espiritual. En la noche puedes ver cada estrella. No hay más luces. Te sientes muy pequeño porque no hay nada más durante 400 kilómetros o algo así”.

Afirmó a Cubadebate que en Europa las ciudades como esta tienen un gran metro, muchos trenes y automóviles y no es muy fácil pedalear. “En La Habana hay tráfico, por supuesto, pero nada comparable con otras ciudades en el mundo. Es muy bello pedalear por el malecón. Cuando quieres ir muy rápido, puedes ir al este de La Habana, a donde llegas en quince minutos”.

Jacob piensa recorrer la distancia en un tiempo de 55 a 60 horas. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.“Para este proyecto me he preparado en mi país. También he entrenado en el tiempo de invierno, cuando casi no es posible andar en bicicleta allí, y he buscado la alternativa de ir a Gran Canaria para entrenar también”, explica.

Para esta aventura el deportista comerá alimentos altos en calorías y frescos como papas y arroz. Los llevará en bolsas plásticas. Se los suministrarán mientras va en el recorrido.

“Mi equipo es muy pequeño. Estarán mis padres, mi novia y Daniel, quien está filmando todo el proyecto. También habrá un carro de apoyo”.

“En 2014 mis padres visitaron Cuba y me dijeron que era un gran país, que era una gran aventura estar aquí. Fue entonces cuando, luego del recorrido por el Himalaya, comencé a preparar mi nuevo proyecto y pensé que sería grandioso venir hasta acá, donde la vida es completamente diferente”.

“El viaje alrededor de Cuba será una aventura en la que no sé qué sucederá. Trataré de dar lo mejor de mí y me encontraré en situaciones complicadas. “Siempre tendré que estar muy concentrado porque las calles no están tan malas, pero hay grandes huecos en algunas y con uno solo basta para terminarlo todo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.